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futebol

Londrina x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam pela 4ª rodada da Série B do Brasileirão no Estádio do Café...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:11

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:11

Crédito: Vitor Silva/Botafogo.
Com começos distintos, Londrina e Botafogo medirão forças pela Série B. Nesta quinta-feira, as duas equipes entram em campo às 19h no Estádio do Café, em partida válida pela 4ª rodada da competição. Os mandantes somam 2 pontos em três jogos, enquanto o Alvinegro tem 7.
+ Dificuldade na criação e poucos gols: como o Londrina chega para enfrentar o Botafogo no BrasileirãoFICHA TÉCNICALondrina x Botafogo
Data/Hora: 17/06, às 19hLocal: Estádio do Café, em Londrina (PR)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)​César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto, Luiz Henrique; Jean, Matheus Bianqui, Ademilson; Douglas Santos, Salatiel, Safira.
Suspensos: -Pendurados: - Fora: -
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Marco Antônio, Chay; Rafael Navarro.
Suspensos: -​Pendurados: -​Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Jonathan e Kayque (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 50% apostaram em uma vitória do Botafogo, 40% disseram que a partida terminará empatada e 10% afirmou que o Londrina será o vencedor.

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