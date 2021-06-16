Londrina x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vitor Silva/Botafogo.

Com começos distintos, Londrina e Botafogo medirão forças pela Série B. Nesta quinta-feira, as duas equipes entram em campo às 19h no Estádio do Café, em partida válida pela 4ª rodada da competição. Os mandantes somam 2 pontos em três jogos, enquanto o Alvinegro tem 7.

+ Dificuldade na criação e poucos gols: como o Londrina chega para enfrentar o Botafogo no BrasileirãoFICHA TÉCNICALondrina x Botafogo

Data/Hora: 17/06, às 19hLocal: Estádio do Café, em Londrina (PR)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)​César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto, Luiz Henrique; Jean, Matheus Bianqui, Ademilson; Douglas Santos, Salatiel, Safira.

Suspensos: -Pendurados: - Fora: -

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BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Marco Antônio, Chay; Rafael Navarro.

Suspensos: -​Pendurados: -​Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Jonathan e Kayque (lesionados)