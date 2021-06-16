Londrina x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Com começos distintos, Londrina e Botafogo medirão forças pela Série B. Nesta quinta-feira, as duas equipes entram em campo às 19h no Estádio do Café, em partida válida pela 4ª rodada da competição. Os mandantes somam 2 pontos em três jogos, enquanto o Alvinegro tem 7.
+ Dificuldade na criação e poucos gols: como o Londrina chega para enfrentar o Botafogo no BrasileirãoFICHA TÉCNICALondrina x Botafogo
Data/Hora: 17/06, às 19hLocal: Estádio do Café, em Londrina (PR)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto, Luiz Henrique; Jean, Matheus Bianqui, Ademilson; Douglas Santos, Salatiel, Safira.
Suspensos: -Pendurados: - Fora: -
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BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Marco Antônio, Chay; Rafael Navarro.
Suspensos: -Pendurados: -Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Jonathan e Kayque (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 50% apostaram em uma vitória do Botafogo, 40% disseram que a partida terminará empatada e 10% afirmou que o Londrina será o vencedor.