Londrina mina as bases de jogo do Botafogo, que não consegue se adaptar à adversidade imposta

Crédito: Ricardo Chicarelli/ Londrina EC

O Botafogo garantiu um ponto, mas não foi o resultado que o torcedor esperava. Na noite da última quinta-feira, o Alvinegro empatou com o Londrina por 2 a 2, no Estádio do Café, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Dentro de campo, o Tubarão minou as bases do jogo de transição em velocidade da equipe carioca e, assim, conseguiu se impor para construir o empate já nos minutos finais.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoNo total, segundo o site "SofaScore", o Londrina cometeu 25 faltas em toda a partida. Dessa maneira, o jogo ficou mais truncado, e o Botafogo, consequentemente, teve dificuldade para sair em velocidade e construir tantas jogadas promissoras como fez no confronto diante do Remo, na terceira rodada da Série B.

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Como consequência, os números finais do Botafogo foram ruins. Em 90 minutos, o Alvinegro teve 40% de posse de bola e 12 finalizações, mas apenas três encontraram a direção do gol defendido por Dalton. Por outro lado, contra o Remo, foram 17 finalizações, sendo seis na direção da meta adversária.O Botafogo também sentiu falta de Ronald, que deixou o campo ainda no primeiro tempo por causa de lesão. Dessa forma, a equipe perdeu o jogador mais rápido e criativo no campo ofensivo. Como efeito dominó, Chamusca precisou colocar Warley, que fazia uma boa partida na lateral, mais avançado. O substituto, no caso foi Daniel Borges, entrou, mas não conseguiu agregar tanto, o que deixou Warley sozinho pela direita em alguns momentos.

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Por outro lado, é válido reconhecer e destacar que o Botafogo conseguiu - ainda que poucas vezes - boas chances de gol que poderiam ter mudado a história da partida. Porém, no fim, prevaleceu a estratégia do Londrina. A equipe de General Severiano teve mérito em seus gols, mas em jogos em que o adversário limita suas principais forças ofensivas, é preciso mais do que três finalizações para sair com os três pontos.