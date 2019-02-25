Loco Abreu chega aos 423 gols e provoca Suárez: "À sua procura"

Os uruguaios Loco Abreu e Suárez Crédito: Reprodução

Muito mais do que um simples gol. Para Loco Abreu, o tento marcado diante do Vitória foi muito além de ser apenas o seu primeiro com a camisa do Rio Branco, no triunfo por 2 a 1, pelo Campeonato Capixaba 2019.

Com o gol marcado no último sábado, Loco Abreu revelou que, em sua contabilidade, chegou aos 423 gols marcados em jogos oficiais e igualou outro ídolo do futebol uruguaio, o ex-atacante Fernando Morena, craque do Peñarol e da seleção do Uruguai, nos anos 1970 e 1980.

Ambos seguem atrás de Luis Suárez, que até o momento tem marcados 443 gols. A diferença de idade (32 a 42) faz com que Loco Abreu reconheça que talvez nunca irá chegar nos números de "Luisito", mas mesmo assim o centroavante vibra com o feito alcançado e aproveitou para dar uma cutucada de leve e bem humorada pelas redes sociais.





- (Muito bom) Poder ficar empatado com Fernando Morena, como 2º maior artilheiro da história do Uruguai. O Suárez obviamente vai ficar à frente, mas é mais especial por isso. 423 gols, empatar com o Morena, artilheiro histórico que o nosso país teve nos anos 1980, isso também é muito importante.

Líder, capitão, influência positiva dentro do elenco, Loco Abreu tem sido a referência técnica dentro e fora de campo na campanha do Rio Branco, vice-líder do Capixaba 2019, um ponto atrás do Real Noroeste. Autor de um gol e uma assistência contra o Vitória, o uruguaio acredita que está escrevendo o seu nome na história do futebol capixaba e também se mostrou realizado por ajudar os atletas mais jovens a vencer o primeiro clássico de suas carreiras.

Loco Abreu marcou seu primeiro gol com a camisa do Rio Branco Crédito: Thiago Félix/ Rio Branco