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Segundo maior goleador

Loco Abreu chega aos 423 gols e provoca Suárez: "À sua procura"

Centroavante do Rio Branco se tornou o segundo maior artilheiro do Uruguai, atrás apenas do atacante do Barcelona

Publicado em 

25 fev 2019 às 19:57

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 19:57

Os uruguaios Loco Abreu e Suárez Crédito: Reprodução
Muito mais do que um simples gol. Para Loco Abreu, o tento marcado diante do Vitória foi muito além de ser apenas o seu primeiro com a camisa do Rio Branco, no triunfo por 2 a 1, pelo Campeonato Capixaba 2019.
Com o gol marcado no último sábado, Loco Abreu revelou que, em sua contabilidade, chegou aos 423 gols marcados em jogos oficiais e igualou outro ídolo do futebol uruguaio, o ex-atacante Fernando Morena, craque do Peñarol e da seleção do Uruguai, nos anos 1970 e 1980.
> Loco Abreu desencanta e comanda virada do Rio Branco sobre o Vitória
Ambos seguem atrás de Luis Suárez, que até o momento tem marcados 443 gols. A diferença de idade (32 a 42) faz com que Loco Abreu reconheça que talvez nunca irá chegar nos números de "Luisito", mas mesmo assim o centroavante vibra com o feito alcançado e aproveitou para dar uma cutucada de leve e bem humorada pelas redes sociais.  
 
- (Muito bom) Poder ficar empatado com Fernando Morena, como 2º maior artilheiro da história do Uruguai. O Suárez obviamente vai ficar à frente, mas é mais especial por isso. 423 gols, empatar com o Morena, artilheiro histórico que o nosso país teve nos anos 1980, isso também é muito importante.
Líder, capitão, influência positiva dentro do elenco, Loco Abreu tem sido a referência técnica dentro e fora de campo na campanha do Rio Branco, vice-líder do Capixaba 2019, um ponto atrás do Real Noroeste. Autor de um gol e uma assistência contra o Vitória, o uruguaio acredita que está escrevendo o seu nome na história do futebol capixaba e também se mostrou realizado por ajudar os atletas mais jovens a vencer o primeiro clássico de suas carreiras.
Loco Abreu marcou seu primeiro gol com a camisa do Rio Branco Crédito: Thiago Félix/ Rio Branco
- Você entra na história fazendo gol em clássico, porque daqui a 20 anos quando alguém lembrar do clássico Rio Branco x Vitória esse elenco vai aparecer como vencedor e eu vou aparecer fazendo gol. Sinto felicidade por muitos jogadores jovens fazendo o seu primeiro clássico, ganhando e transmitindo pra eles a importância de entender que quando você é superado por um rival tem que ter outro tipo de jogo para buscar o resultado. Hoje não dava pra jogar no chão, então a gente foi na raça, na bola parada, na bola alçada. Muita gente não gosta, mas é parte da estratégia pra poder ganhar o jogo.

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