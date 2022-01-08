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futebol

Liziero é mais um reforço do Internacional para a temporada

Jogador formado no São Paulo chega ao Colorado por empréstimo até o final de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 17:40

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:40

No mesmo dia em que o São Paulo oficializou a chegada de Patrick, o Internacional procedeu da mesma forma com o anúncio neste sábado (8) da contratação por empréstimo do meio-campista Liziero, formado no clube paulista. >Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Apesar das duas tratativas terem ocorrido em caráter paralelo, as diretorias não cuidaram das negociações como tendo algum caráter de dependência entre elas, já que Patrick foi em definitivo até 2023 para o São Paulo enquanto o reforço do clube do Beira-Rio chega emprestado até o fim de 2022.
Aos XX anos de idade, Liziero busca novos ares e também a possibilidade de ter maior regularidade em uma temporada já que, até aqui, sua curta carreira profissional tem sido bastante marcada por lesões. Algo que, naturalmente, o tem atrapalhado no acúmulo de mais partidas.
Desde que subiu da base paulista, algo que aconteceu em 2018, foram 132 partidas realizadas, cinco gols e a conquista do título do Campeonato Paulista de 2021.
Crédito: Divulgação/Internacional

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