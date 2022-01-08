Liziero é mais um reforço do Internacional para a temporada

No mesmo dia em que o São Paulo oficializou a chegada de Patrick, o Internacional procedeu da mesma forma com o anúncio neste sábado (8) da contratação por empréstimo do meio-campista Liziero, formado no clube paulista. >Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Apesar das duas tratativas terem ocorrido em caráter paralelo, as diretorias não cuidaram das negociações como tendo algum caráter de dependência entre elas, já que Patrick foi em definitivo até 2023 para o São Paulo enquanto o reforço do clube do Beira-Rio chega emprestado até o fim de 2022.