Livro infantil sobre taça do Flamengo na Libertadores terá parte de vendas revertida para inclusão social

Lançado em dezembro do ano passado, o livro infantil "Mengão do Meu Coração", sobre a conquista do Flamengo na Libertadores de 2019, será vendido neste sábado e no próximo dia 21 pela autora Marcia Ghelman em eventos que terão parte das vendas destinadas à instituição Adapta Rio, voltada a inclusão de crianças com deficiência.

As lojas Reserva Mini receberão a noite de autógrafos com a autora e venderão exemplares da publicação voltada ao público infantil. Neste sábado, o evento acontecerá no Shopping Leblon, a partir das 18h, enquanto no dia 21 é a vez do Shopping RDB, também a partir das 18h.

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O livro "Mengão do Meu Coração", lançado em dezembro de 2021 pela editora Onze Cultural, conta a história do título da Libertadores de 2019 narrada pelo personagem Tuca, um garoto apaixonado pelo clube. Voltado ao público infantil, a história em quadrinhos busca aproximar os jovens Rubro-Negros do time do coração.

- Essa publicação é voltada ao público infantil, e é pensando neles que vamos realizar esses dois eventos. As crianças precisam ter mais contato com os livros, com as histórias, se encantar com esse mundo que tanto amamos. E reverter parte das vendas para uma instituição que também ajuda os pequenos, adaptando parques, praças e espaços de convivência para incluir a todos é a combinação perfeita - afirmou a escritora Márcia.

A instituição Adapta Rio é um projeto sem fins lucrativos que adapta parques da cidade do Rio de Janeiro para que crianças com algum tipo de deficiência possam brincar, construir suas habilidades motoras e conviverem em igualdade com outras famílias.

O livro "Mengão do Meu Coração" estará à venda no evento pelo valor de R$ 69,90, e também pode ser encontrado no site oficial da editora, www.lojadaonze.com.br, e nas principais livrarias e marketplaces do Brasil. E, para ajudar a instituição, basta entrar no site www.rioadapta.wixsite.com.