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Livro infantil sobre taça do Flamengo na Libertadores terá parte de vendas revertida para inclusão social

Livro infantil contando história do título da Libertadores será vendido em eventos no Rio de Janeiro em forma de apoio à Adapta Rio, que trabalha para a acessibilidade das crianças
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Publicado em 14 de Maio de 2022 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 13:57
Lançado em dezembro do ano passado, o livro infantil "Mengão do Meu Coração", sobre a conquista do Flamengo na Libertadores de 2019, será vendido neste sábado e no próximo dia 21 pela autora Marcia Ghelman em eventos que terão parte das vendas destinadas à instituição Adapta Rio, voltada a inclusão de crianças com deficiência.
As lojas Reserva Mini receberão a noite de autógrafos com a autora e venderão exemplares da publicação voltada ao público infantil. Neste sábado, o evento acontecerá no Shopping Leblon, a partir das 18h, enquanto no dia 21 é a vez do Shopping RDB, também a partir das 18h.
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O livro "Mengão do Meu Coração", lançado em dezembro de 2021 pela editora Onze Cultural, conta a história do título da Libertadores de 2019 narrada pelo personagem Tuca, um garoto apaixonado pelo clube. Voltado ao público infantil, a história em quadrinhos busca aproximar os jovens Rubro-Negros do time do coração.
- Essa publicação é voltada ao público infantil, e é pensando neles que vamos realizar esses dois eventos. As crianças precisam ter mais contato com os livros, com as histórias, se encantar com esse mundo que tanto amamos. E reverter parte das vendas para uma instituição que também ajuda os pequenos, adaptando parques, praças e espaços de convivência para incluir a todos é a combinação perfeita - afirmou a escritora Márcia.
A instituição Adapta Rio é um projeto sem fins lucrativos que adapta parques da cidade do Rio de Janeiro para que crianças com algum tipo de deficiência possam brincar, construir suas habilidades motoras e conviverem em igualdade com outras famílias.
O livro "Mengão do Meu Coração" estará à venda no evento pelo valor de R$ 69,90, e também pode ser encontrado no site oficial da editora, www.lojadaonze.com.br, e nas principais livrarias e marketplaces do Brasil. E, para ajudar a instituição, basta entrar no site www.rioadapta.wixsite.com.
Crédito: LivroinfantilcontandohistóriadotítulodaLibertadoresserávendidoemeventosnoRio(Foto:DIvulgação

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