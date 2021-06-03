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Livre no mercado, David Luiz causa animação na torcida do Flamengo, mas alto salário inviabiliza negócio

Zagueiro de 34 anos teve saída do Arsenal confirmada nesta quinta-feira e procura novo clube para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 16:25

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:25

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
David Luiz no Flamengo? Se você acompanha as redes sociais, provavelmente viu uma ligação entre as partes nos últimos dias. Livre no mercado após não renovar com o Arsenal, o zagueiro se tornou alvo de discussão na torcida rubro-negra e animou os torcedores após publicar imagem no Rio de Janeiro. A chance de o atleta reforçar o clube, no entanto, é mínima neste momento.
+ GALERIA: veja fotos da recepção de Rodinei e da reapresentação do Flamengo no Ninho do UrubuDe acordo com a diretoria do Flamengo, não há qualquer negociação ou conversa em curso com David Luiz. O maior empecilho é o alto salário do atleta. Mesmo sem a necessidade de gastar com a compra de direitos econômicos, o clube não conseguiria oferecer um montante perto do que o zagueiro recebe na Europa.
Outra questão que inviabiliza a chegada de David Luiz é a tentativa da diretoria em diminuir a média de idade da equipe. Atualmente com 34 anos, o defensor seria um dos mais experientes do grupo, que já conta com Diego (36), Diego Alves (35) e Filipe Luís (35).
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!+ Gabigol pode quebrar escrita de 10 anos do Flamengo na Seleção Brasileira
Próximo de vender Gerson ao Olympique de Marselha, o Flamengo tem outras prioridades antes de realizar um investimento deste porte. Uma delas é a renovação e o aumento salarial para Arrascaeta, além de cumprir as metas orçamentárias. Vale lembrar que o clube é um dos mais afetados pela falta de público nos estádios.
O fato de David Luiz ter mercado na Europa também distancia um possível acerto entra as partes. De acordo com pessoas próximas ao atleta, ele tem o desejo de voltar a vestir a camisa do Benfica, em Portugal.

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