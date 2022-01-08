Liverpool x Shrewsbury Town: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para mais uma partida na competição mais antiga do mundo. Neste domingo, o Liverpool enfrenta o Shrewsbury Town, da terceira divisão inglesa, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O jogo acontece em Anfield Road, às 11h (de Brasília).Enfrentando um surto de Covid-19 em seu elenco, o Liverpool tem problemas para montar o time para o duelo deste domingo. No meio de semana, os Reds tiveram o jogo contra o Arsenal, pela Copa da Liga Inglesa, adiado em virtude dos altos casos positivos no plantel.
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Outro problema para a equipe vermelha é o desfalque de Naby Keïta, Sadio Mané e Mohamed Salah, que disputam neste mês de janeiro a Copa Africana de Nações.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clubeFICHA TÉCNICA
Liverpool x Shrewsbury TownFA Cup - Copa InglaterraTerceira rodadaData e horário: 09/01/2022, às 11h (de Brasília)Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: David CooteAssistentes: Nick Hopton e Shaun HudsonTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Kelleher; Bradley, Gomez, Koumetio e Tsimikas; Curtis Jones, Morton e Milner; Gordon, Oxlade-Chamberlain e Neco Williams.
SHREWSBURY TWON (Técnico: Steve Cotterill)Marosi; Pennington, Ebanks-Landell e Pierre; Bennett, Vela, Davis, Leahy e Whalley; Bowman e Bloxham.