Liverpool x Shrewsbury Town: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para mais uma partida na competição mais antiga do mundo. Neste domingo, o Liverpool enfrenta o Shrewsbury Town, da terceira divisão inglesa, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O jogo acontece em Anfield Road, às 11h (de Brasília).​Enfrentando um surto de Covid-19 em seu elenco, o Liverpool tem problemas para montar o time para o duelo deste domingo. No meio de semana, os Reds tiveram o jogo contra o Arsenal, pela Copa da Liga Inglesa, adiado em virtude dos altos casos positivos no plantel.