Liverpool x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

Após conquistar o título da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool recebe o Norwich nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra. O técnico Jurgen Klopp confirmou que a equipe sofrerá mudanças na escalação, mas disse que seu time será competitivo.PROBLEMAS NO ADVERSÁRIO- Nós vamos enfrentar um clube de Premier League, que possui alguns problemas em relação a lesões. Vamos enfrentar uma equipe que já enfrentamos. Temos que fazer algumas mudanças após 120 minutos, então veremos quem estará melhor. Nenhum jogo está decidido antes de começar - garantiu Jurgen Klopp.
COMO CHEGAM AS EQUIPESNa estreia da FA Cup, o Liverpool goleou o Shrewsbury Town por 4 a 1 e venceu o Cardiff por 3 a 1. Já o Norwich, que é lanterna na Premier League, derrotou o Charlton e o Wolverhampton por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Norwich
Data e horário: 2/3/2022, às 17h15 (de Brasília)Local: Anfiel, em Liverpool (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Elliott, Milner e Jones; Jota, Origi e Minamino
Desfalques: Thiago Alcantara e Roberto Firmino (machucados)
NORWICH (Técnico: Dean Smith)Gunn; Aarons, Zimmermann, Gibson e Giannoulis; McLean, Normann e Lees-Melou; Sargent, Pukki e Rashica
Desfalques: Ozan Kabak, Adam Idah e Andrew Omobambidele (machucados). Grant Hanley (suspenso)