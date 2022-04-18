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Liverpool x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Liverpool tem a chance de assumir a liderança do Campeonato Inglês nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:45

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:45

O Liverpool recebe o Manchester United nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Reds podem assumir a liderança do Campeonato Inglês, uma vez que o Manchester City ficará com um jogo a menos diante do Wolverhampton.CLÁSSICO É CLÁSSICO- É um grande jogo entre os dois maiores clubes do mundo, eu diria. Neste momento, é um jogo incrivelmente importante para os dois times. Ambos lutam para estar na próxima Champions League. Eles virão com tudo e nós temos que garantir que, caso eles queiram se classificar para a Liga dos Campeões, façam sem os nossos pontos - disse Klopp, técnico do Liverpool.
> Veja a tabela da Premier League
SÓ PENSA NA VITÓRIA- Nós vamos viajar e buscar os três pontos. Não é sobre a situação a qual eles se encontram. É apenas sobre nossa situação e após os últimos resultados, estamos na disputa pelos quatro primeiros lugares. Temos que vencer quase todos os jogos. Embora sejamos zebras para a maioria, precisamos elevar nosso nível para termos chances - disse Rangnick, técnico do Manchester United.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Manchester United
Data e horário: 19/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Firmino e Mané
Desfalques: Nenhum
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Telles; Matic e Pogba; Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Fred, Scott McTominay, Edinson Cavani e Luke Shaw (machucados)
Crédito: Noprimeiroturno,Liverpoolemplacougoleadapor5a0noManchesterUnited(Foto:OLISCARFF/AFP

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