Liverpool x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

O Liverpool recebe o Manchester United nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Reds podem assumir a liderança do Campeonato Inglês, uma vez que o Manchester City ficará com um jogo a menos diante do Wolverhampton.CLÁSSICO É CLÁSSICO- É um grande jogo entre os dois maiores clubes do mundo, eu diria. Neste momento, é um jogo incrivelmente importante para os dois times. Ambos lutam para estar na próxima Champions League. Eles virão com tudo e nós temos que garantir que, caso eles queiram se classificar para a Liga dos Campeões, façam sem os nossos pontos - disse Klopp, técnico do Liverpool.