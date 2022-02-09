Liverpool x Leicester: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para mais uma partida da 24ª rodada do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, o vice-líder Liverpool recebe o Leicester, para um duelo grande no Estádio Anfield Road. O jogo na Terra da Rainha acontece às 16h45 (de Brasília).LIVERPOOLTentando alcançar o líder Manchester City, que busca o bicampeonato, o Liverpool tem dura missão contra os Foxes, que não fazem campanha tão boa como em outros anos. Recentemente, as duas equipes se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa, com os Reds avançando nos pênaltis.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
LEICESTERDepois de bater na trave duas vezes consecutivas na briga por uma vaga na Champions League, o Leicester tem decepcionado no Campeonato Inglês deste ano. Com 26 pontos, a Raposa está a 14 pontos do G-4, grupo que se classifica para a Champions League.
FICHA TÉCNICA
Liverpool x LeicesterPremier League - Campeonato Inglês24ª RodadaData e horário: 10/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Dan Cook e Dan RobathanTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson (Elliott), Fabinho e Thiago Alcântara; Salah, Roberto Firmino (Diogo Jota) e Luis Díaz.
Desfalques: Mané, Origi e Henderson (dúvidas).
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Ricardo Pereira, Vestergaard, Soÿüncü e Thomas; Ndidi, Tielemans, Albrighton, Maddison e Daka; Iheanacho.
Desfalques: Castagne, Fofana, Bertrand, Vardy e Evans (lesionados); Mendy (dúvida).