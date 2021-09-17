Liverpool x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Tem duelo de bons treinadores neste sábado no Campeonato Inglês. Pela quinta rodada da competição nacional, o Liverpool, de Jürgen Klopp, recebe o Crystal Palace, de Patrick Vieira. O jogo acontece no Anfield, casa dos Reds, às 11h (de Brasília).LIVERPOOLAntes do jogo, o técnico Jürgen Klopp elogiou muito o comandate do Crystal Palace, Patrick Vieira, e disse que será um enorme desafio para os Reds vencerem a equipe de Londres.
- Ele obviamente tem uma ideia clara de como quer fazer seu time jogar, você pode ver isso. Ele trouxe novos jogadores, os usou. Será um desafio enorme vencer o Crystal Palace - disse Klopp.
CRYSTAL PALACEDo outro lado, Patrick Vieira também elogiou o Liverpool, e, a exemplo do que disse Jürgen Klopp, disse que não será fácil para seu time vencer a partida deste sábado.
- Ir para Anfield vai ser muito desafiador, mas não há medo, é emocionante jogar uma das melhores equipes da Europa. Vai ser desafiador, difícil, mas estamos ansiosos para o jogo porque queremos nos desafiar contra essas equipes - disse Vieira.
FICHA TÉCNICA
Liverpool x Crystal PalacePremier League - Campeonato Inglês5ª RodadaData e horário: 18/09/2021, às 11h (de Brasília)Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Andy MadleyAssistentes: Adrian Holmes e Eddie SmartTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Jota e Mané.
Desfalques: Elliott e Roberto Firmino (lesionados); Neco Williams (dúvida).
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Ward, Andersen, Guéhi e Mitchell; McArthur, Kouyaté e Gallagher; Ayew, Édouard e Zaha.
Desfalques: Eberechi Eze, Nathan Ferguson e Jeffrey Schlupp (lesionados).