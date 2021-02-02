Liverpool x Brighton: onde assistir e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, 03, Liverpool e Brighton se enfrentarão às 17h15, em Anfield, em partida válida pela 22ª rodada da premier League. Os Reds buscam a terceira vitória seguida para voltar de vez à briga pela liderança da competição. Já o Brighton busca emplacar o quarto jogo seguido sem derrota para se distanciar da zona de rebaixamento.Confira a tabela da Premier LeagueKlopp e o respeito com o rival- Não tenho palavras suficientes para dizer o quanto respeito o que Graham está fazendo lá. A forma como jogam é muito boa e inacreditável. Para que tenham uma ideia clara, bons jogadores nas posições certas. No final, eles perdem jogos de qualquer maneira - o que torna tudo muito estranho. Mas eles se apegam à ideia e eu respeito muito isso. Sequência do BrightonO time de Brighton surpreendeu o Tottenham, de José Mourinho, na última rodada e busca emplacar o quarto jogo seguido sem derrota para ficar distante da zona de rebaixamento. Hoje, o clube está na 17ª colocação com 21 pontos, enquanto o Fulham, primeiro time dentro da zona, tem 14. FICHA TÉCNICALiverpool x Brighton