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Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa da Liga Inglesa

Reds e Gunners tem vários desfalques para o duelo por conta da Copa Africana de Nações...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 15:35

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 15:35

A semifinal da Copa da Liga Inglesa tem início nesta quarta-feira, com duelo entre Chelsea e Tottenham. Nesta quinta, Liverpool e Arsenal fazem o primeiro da outra semifinal do torneio. Tanto os Reds quando os Gunners devem atuar com times bastante modificados em Anfield, Às 16h45.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'
Pelo lado do Liverpool, Jurgen Klopp não poderá contar com seus dois principais jogadores, Mohamed Salah e Sadio Mané, que defendem Egito e Senegal, respectivamente, na Copa Africana de Nações. Assim como a dupla, Naby Keitá também disputa o torneio continental por Guiné.
- No jogo de Shrewsbury não tivemos outras opções. Ganhamos com cinco rapazes da base, então isso é grande para nós. É muito bom, me senti muito bem depois do jogo por causa de tantas histórias legais. Nós os treinamos e os educamos e damos todas as informações que tem no futebol. Passo a passo, é assim que funciona a educação futebolística - disse Kloop.
+ Racha no elenco? Vestiário do United está dividido entre os atletas que falam português e os que não
Assim como os Reds, o Arsenal também perdeu jogadores para a Copa Africana de Nações: Mohamed Elneny (Egito), Thomas Partey (Gana) e Nicolas Pepe (Costa do Marfim). Já Aubameyang é ausência pela covid-19. Contudo, Mikel Arteta conta com retorno do brasileiro Gabriel Magalhães, que estava suspenso.
- Sempre tenho esperança quando jogo e quando estou competindo por qualquer troféu. Eles têm alguns jogadores de fora, nós certamente temos muitos também. Vamos ter que ir lá para tentar ganhar o primeiro jogo, porque isso nos colocará em uma posição melhor para o segundo - comentou Arteta.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Arsenal
Copa da Liga InglesaData e horário: 13/1/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Anfield (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
Provável escalação do Liverpool:Alisson; Bradley, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Gordon, Jota, Minamino. Técnico: Jurgen Klopp
Provável escalação do Arsenal:Ramsdale; Tomiyasu, Branco, Gabriel, Tierney; Lokonga, Patino; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta
Crédito: LiverpooleArsenalseenfrentamnestaquinta-feirapelaCopadaLiga(JULIANFINNEY/POOL/AFP

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