Liverpool vence o Norwich fora de casa e consegue classificação na Copa da Liga Inglesa

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Nesta terça-feira, o Liverpool bateu o Norwich por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa e conseguiu a classificação para a fase seguinte. Com gols marcados por Minamino (duas vezes) e Origi, os Reds conseguiram a vitória necessária fora de sua casa para avançar na competição.O Liverpool saiu na frente do placar já no início da partida após aplicar uma pressão na equipe da casa. Com apenas quatro minutos de jogo, o atacante Divock Origi concedeu a assistência para Takumi Minamino marcar o primeiro do confronto.

No final da primeira etapa, o Norwich City teve a oportunidade de deixar tudo igual no placar. Uma penalidade foi marcada para a equipe da casa e, na cobrança, Christos Tzolis perdeu a chance de empatar o jogo ao ver Kelleher defender o pênalti.

Com o final do primeiro tempo, o Liverpool empolgou no início da segunda etapa, e foi ao ataque para ampliar a sua vantagem, sendo eficaz já aos cinco minutos. Divock Origi marcou o gol após receber assistência do lateral-esquerdo Tsimikas.

Perto do final da segunda etapa, aos 35 minutos, o Liverpool fechou a conta com mais um gol marcado por Takumi Minamino. Os Reds chegaram ao ataque com assistência de Oxlade-Chamberlain e conseguiram a classificação para a próxima fase da competição.