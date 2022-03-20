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Liverpool vence Nottingham Forest e vai enfrentar o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra

Os Reds conseguiram uma vitória no fim do jogo fora de casa com gol de Diogo Jota
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 17:07

Publicado em 20 de Março de 2022 às 17:07

O Liverpool venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 no City Ground e avançou para a semifinal da Copa da Inglaterra. O jogo foi disputado e os Reds garantiram a vitória somente no fim do jogo, com gol de Diogo Jota. Na próxima fase, a equipe vai enfrentar o Manchester City.> Veja a tabela da Premier League
JOGO INTENSOO jogo foi bem disputado do início ao fim. Ambas as equipes buscaram o ataque, mas não conseguiram aproveitar as chances criadas. O Liverpool atacou com mais objetividade, enquanto o Nottingham Forest apostou nas bolas aéreas.
JOTA DECIDE!Após muitas chances desperdiçadas, o Liverpool conseguiu abrir o placar no City Ground. Aos 33 minutos do segundo tempo, Tsimikas cruzou na área para Diogo Jota bater de pé direito na saída do goleiro e decidir.
SEQUÊNCIAAgora, o Liverpool vai enfrentar o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra. A outra disputa da fase é entre Chelsea e Crystal Palace.
Crédito: (Foto:PaulELLIS/AFP

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