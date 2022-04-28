Liverpool pretende renovar contrato de Jurgen Klopp até 2028

O Liverpool tem a intenção de renovar o contrato de Jurgen Klopp até 2028, segundo a imprensa inglesa. O comandante, que já disse em outras ocasiões que gostaria de encerrar sua passagem nos Reds em 2024, ainda parece ter gasolina no tanque.Mike Gordon, presidente da Fenway Sports Group, empresa dona do Liverpool, e Mark Kosicky, amigo e empresário do treinador alemão, iniciaram as primeiras conversas visando a melhor rota para ambas as partes. No entanto, as negociações devem levar algum tempo.

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Jurgen Klopp chegou ao clube de Anfield em 2015 após grandes anos à frente do Borussia Dortmund. O comandante é arquiteto de tudo o que o Liverpool se tornou e conquistou nos últimos sete anos e sua influência no clube e na cidade é enorme.

Durante as negociações, Klopp deve exigir as renovações de seus homens de confiança, como Pep Lijnders e Peter Kraweitz. Além disso, Vitor Matos e John Achterberg também devem permanecer nos Reds para que a filosofia de trabalho não se perca nos próximos anos.