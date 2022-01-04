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Liverpool oficializa pedido de adiamento da partida contra o Arsenal pela Copa da Liga

Elenco sofre com covid-19 e não terá Salah e Mané por conta da Copa Africana de Nações...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 17:37

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:37

Os casos de covid-19 entre jogadores na Europa tem aumentado nas últimas semanas e mais um jogo na Inglaterra corre risco de ser adiado. Nesta terça-feira, o Liverpool entrou com pedido de remarcação do duelo contra o Arsenal, pela Copa da Liga, previamente marcado para a próxima quinta-feira.
+ Lukaku é reintegrado ao elenco do Chelsea e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz siteO elenco do Liverpool sofre com inúmeros casos de coronavírus, incluindo o técnico Jurgen Klopp. Além das baixas pela doença, jogadores como Sadio Mané e Mohamed Salah também não estarão à disposição da equipe por conta da Copa Africana de Nações. Confira a nota oficial do Liverpool à EFL.
+ Monaco anuncia novo técnico dois dias após demissão de Niko Kovac
"Os Reds solicitaram formalmente à EFL que o confronto seja reprogramado após mais testes suspeitos positivos terem sido registrados entre os jogadores e funcionários, aliados a outros fatores que afetam a seleção, incluindo doenças e lesões. Em resposta, o clube interrompeu os preparativos no Centro de Treinamento AXA, o que significa que a sessão de treinamento do primeiro time de terça-feira foi cancelada.
Entre as considerações que levaram à candidatura de hoje à EFL está a necessidade de os apoiantes em viagem serem avisados tanto quanto possível de qualquer adiamento potencial. Sem perspectiva de que a situação atual melhore antes do confronto de quinta-feira e com potencial de piora, o clube considera prudente e razoável pedir que o confronto seja reprogramado. O Liverpool FC oferecerá mais uma atualização sobre o processo de candidatura, bem como a retomada dos treinos, oportunamente"
Crédito: JurgenKlopptestoupositivoparacovid-19(Foto:PHILNOBLE/POOL/AFP

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