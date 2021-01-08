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Liverpool na FA Cup, rodada da Série B e mais... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Além do torneio na Inglaterra e da Segunda Divisão brasileira, o Campeonato Português e o Espanhol também agitam o dia de futebol. Fique por dentro e saiba onde assistir aos jogos!
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 03:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 03:00

Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
Nesta sexta-feira (8), o Liverpool enfrenta o Aston Villa fora de casa pela 3ª rodada da FA Cup. já na Espanha, Celta de Vigo e Villarreal entram em campo para disputar a 18ª rodada do Campeonato Espanhol.
Aqui no Brasil, a bola rola para a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Brasil de Pelotas e Avaí abre a sexta da competição, às 16h. O Cruzeiro também joga hoje, em São Luís-MA, contra o Sampaio Corrêa, às 21h30, horário de Brasília.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
16h - Benfica x Tondela Campeonato Português Onde assistir: ESPN Brasil
16h45 - Aston Villa x LiverpoolFA CupOnde assistir: DAZN
16h45 - Wolverhampton x Crystal PalaceFA CupOnde assistir: DAZN
17h - Celta de Vigo x VillarrealLa LigaOnde assistir: Fox Sports
16h - Brasil de Pelotas x AvaíSérie BOnde assistir: SporTV e Premiere
18h - Familicão x PortoCampeonato Português Onde assistir: ESPN Brasil
19h15 - Operário x OesteSérie BOnde assistir: Premiere
19h15 - CRB x ConfiançaSérie BOnde assistir: Premiere
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
19h15 - Náutico x ParanáSérie BOnde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Sampaio Corrêa x CruzeiroSérie BOnde assistir: Premier e
21h30 - Figueirense x CSASérie BOnde assistir: SporTV e Premiere

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