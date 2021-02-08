Liverpool mira Mbappé e Vinícius Júnior no próximo mercado

Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool tem duas opções de contratação para o setor ofensivo na próxima temporada: Mbappé ou Vinícius Júnior. O francês é o preferido nos bastidores de Anfield, mas os valores podem atrapalhar a negociação. Por outro lado, o brasileiro não faz parte dos planos do Real Madrid e pode ser vendido na próxima janela.O atacante do PSG está próximo do fim do seu contrato e ainda não renovou seu vínculo com a equipe francesa. O Liverpool está ao lado do Real Madrid na disputa pelo jogador, mas o clube deve pedir cerca de 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão). No entanto, o fato da Nike ser patrocinadora dos Reds e do atleta, além da amizade entre o camisa sete e Lebron James, acionista minoritário da equipe, são conexões que deixam o torcedor inglês sonhando com a chegada do craque.