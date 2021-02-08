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futebol

Liverpool mira Mbappé e Vinícius Júnior no próximo mercado

Clube inglês deve encontrar dificuldades econômicas para contratar atacante francês, mas tem desconfiança com relação aos últimos jogos feitos pelo brasileiro no Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 13:19

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:19

Crédito: AFP
Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool tem duas opções de contratação para o setor ofensivo na próxima temporada: Mbappé ou Vinícius Júnior. O francês é o preferido nos bastidores de Anfield, mas os valores podem atrapalhar a negociação. Por outro lado, o brasileiro não faz parte dos planos do Real Madrid e pode ser vendido na próxima janela.O atacante do PSG está próximo do fim do seu contrato e ainda não renovou seu vínculo com a equipe francesa. O Liverpool está ao lado do Real Madrid na disputa pelo jogador, mas o clube deve pedir cerca de 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão). No entanto, o fato da Nike ser patrocinadora dos Reds e do atleta, além da amizade entre o camisa sete e Lebron James, acionista minoritário da equipe, são conexões que deixam o torcedor inglês sonhando com a chegada do craque.
> Veja a tabela da Premier League
Caso Mbappé não chegue e vá para o Real Madrid, o clube merengue deve se desfazer de Vinícius Júnior por conta do baixo rendimento do atacante na capital espanhola. O jovem custou 47 milhões de libras (R$ 346,5 milhões) para os espanhóis e o clube deve querer recuperar o valor investido, mas quer vender o atleta antes que seu valor de mercado caia muito. O fator que atrapalha a operação é a desconfiança com relação ao camisa 20 por conta de seus jogos recentes.
O Liverpool pode encontrar no mercado competidores por Salah e Mané, sendo que o egípcio já deu entrevista e não garantiu sua presença no time de Klopp. O próprio Real Madrid já foi especulado como um possível destino para os dois pontas do atual campeão da Premier League, mas nenhum contato formal foi realizado até o momento.

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