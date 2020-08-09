Liverpool mira a contratação de lateral-esquerdo do Olympiacos

O Liverpool vem monitorando aquele que pode ser seu próximo alvo na janela de transferências: trata-se de Kostas Tsimikas, de 24 anos, atualmente no Olympiacos, da Grécia. Caso seja contratado, o jogador chega para ser reserva de Andy Robertson.
No entanto, Tsimikas não era a primeira opção de Jurgen Klopp para o setor. Antes, o Liverpool fez proposta por Jamal Lewis, do Norwich. O valor girava em torno de 10 milhões de libras (cerca de R$ 71 milhões, na atual cotação).
Porém, o Norwich pediu um valor consideravelmente maior pelo jogador, que atua na seleção da Irlanda do Norte. Portanto, Tsimikas passa a ser o concorrente mais forte pela vaga, embora ainda não exista nada concreto.
O lateral fez três jogos pela seleção grega e está no Olympiakos desde 2018, quando foi contratado junto ao Willem II, da Holanda. Na última temporada, Tsimikas participou de 20 jogos, com cinco assistências.