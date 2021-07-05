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futebol

Liverpool está próximo de meia do Lille, atual campeão francês

Nome de Renato Sanches interessa ao técnico Jurgen Klopp, mas equipe de Anfield deve encontrar a concorrência do Arsenal na disputa pelo português...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 09:42
Crédito: Renato Sanches é alvo de interesse de clubes da Premier League (MIGUEL MEDINA / AFP
O Liverpool está interessado na contratação do meio-campista Renato Sanches, do Lille, para repor a saída de Wijnaldum. Segundo o "L'Equipe", o atual campeão francês está aberto a fazer dinheiro com um dos principais atletas do elenco.No entanto, a equipe de Anfield deve enfrentar a concorrência do Arsenal já que o técnico Mikel Arteta está disposto a entrar em uma "guerra" pela chegada do português. Os Gunners possuem boa relação com o Lille no mercado uma vez que já se envolveram com a ida de Pepe e Gabriel Magalhães para a Inglaterra.
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Apesar do interesse em Sanches, ambos os clubes também especulam outros atletas no mercado. Yves Bissouma, do Brighton, é um dos nomes que chama a atenção de Arsenal e Liverpool. Os Reds também pensam na chegada de Florian Neuhaus, do Monchengladbach.
O português do Lille teve uma rápida passagem pelo futebol inglês quando atuou por empréstimo no Swansea em 2017. Quando surgiu, o atleta era tratado como uma das maiores promessas do futebol mundial, foi para o Bayern de Munique, mas não teve o rendimento esperado.

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