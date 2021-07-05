Liverpool está próximo de meia do Lille, atual campeão francês

O Liverpool está interessado na contratação do meio-campista Renato Sanches, do Lille, para repor a saída de Wijnaldum. Segundo o "L'Equipe", o atual campeão francês está aberto a fazer dinheiro com um dos principais atletas do elenco.No entanto, a equipe de Anfield deve enfrentar a concorrência do Arsenal já que o técnico Mikel Arteta está disposto a entrar em uma "guerra" pela chegada do português. Os Gunners possuem boa relação com o Lille no mercado uma vez que já se envolveram com a ida de Pepe e Gabriel Magalhães para a Inglaterra.