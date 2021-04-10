Liverpool está próximo de fechar contratação de zagueiro do Leipzig

O Liverpool está nas etapas finais para fechar a contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, Segundo o "Bild". A chegada do jovem defensor francês é vista como uma das prioridades pelo técnico Jurgen Klopp e deve custar cerca de 28 milhões de libras (R$ 217 milhões).O comandante sofreu nesta temporada por conta das lesões de Van Dijk, Joe Gomez e Matip na zaga, além de perder Jordan Henderson no meio de campo. O clube de Anfield fez contratações na janela de janeiro, mas nenhum nome convenceu até o momento.