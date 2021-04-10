Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool está próximo de fechar contratação de zagueiro do Leipzig

Segundo imprensa alemã, equipe de Anfield está perto de acerto com Ibrahima Konaté...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 09:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 09:57
Crédito: Reprodução/Twitter
O Liverpool está nas etapas finais para fechar a contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, Segundo o "Bild". A chegada do jovem defensor francês é vista como uma das prioridades pelo técnico Jurgen Klopp e deve custar cerca de 28 milhões de libras (R$ 217 milhões).O comandante sofreu nesta temporada por conta das lesões de Van Dijk, Joe Gomez e Matip na zaga, além de perder Jordan Henderson no meio de campo. O clube de Anfield fez contratações na janela de janeiro, mas nenhum nome convenceu até o momento.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar do potencial de Konaté, o jovem de 21 anos tem tido muitos problemas com lesões nas duas últimas temporadas. Nas duas últimas temporadas com o RB Leipzig, o zagueiro participou somente de 27 partidas e anotou um gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados