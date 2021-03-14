Liverpool está disposto a vender atacante na janela de transferências

O Liverpool está aceitando receber ofertas pelo atacante Origi, segundo a imprensa inglesa. Os Reds buscam fazer dinheiro com o objetivo de realizar novas contratações na próxima janela de transferências após uma temporada decepcionante. O centroavante não vem sendo aproveitado regularmente pelo técnico Jurgen Klopp.O belga foi contratado em 2014, após participar da Copa do Mundo do Brasil, e foi um dos heróis na conquista da Champions League pelo time de Anfield em 2019. No entanto, o time de Klopp possui um sistema ofensivo consolidado com Mané, Salah e Firmino, além da chegada recente de Diogo Jota.
> Veja a tabela da Premier League
Origi tem contrato com o Liverpool até 2024 e o clube ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atacante. A equipe de Anfield também não definiu um valor que quer pelo centroavante, mas seu valor de mercado está na faixa dos 16 milhões de euros (R$ 106 milhões). Nesta temporada, o belga participou apenas de 17 partidas.