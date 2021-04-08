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Liverpool e Chelsea batalham por jovem promessa do Ajax

Ryan Gravenberch vem chamando a atenção dos grandes clubes da Europa e tem contrato com a equipe holandesa até 2023. Atleta é avaliado em R$ 230 milhões...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 10:25
Crédito: AFP
Liverpool e Chelsea devem disputar a contratação de Ryan Gravenberch, meio-campista de apenas 18 anos do Ajax, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A promessa tem contrato com o clube holandês até 2023 e está avaliada em 30 milhões de libras (R$ 230 milhões).Além de se destacar com a camisa do Ajax, a joia já recebeu convocações para defender a seleção holandesa. Em Anfield, o jogador é visto como o possível substituto do compatriota Wijnaldum, que deve deixar o clube inglês ao final desta temporada.
> Veja a tabela da Premier League
Na atual campanha, Gravenberch participou de 37 partidas, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências. Além da técnica, o atleta é destaque por conta de sua característica física, uma vez que tem 1,9 metros de altura.

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