Liverpool e Chelsea batalham por jovem promessa do Ajax

Liverpool e Chelsea devem disputar a contratação de Ryan Gravenberch, meio-campista de apenas 18 anos do Ajax, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A promessa tem contrato com o clube holandês até 2023 e está avaliada em 30 milhões de libras (R$ 230 milhões).Além de se destacar com a camisa do Ajax, a joia já recebeu convocações para defender a seleção holandesa. Em Anfield, o jogador é visto como o possível substituto do compatriota Wijnaldum, que deve deixar o clube inglês ao final desta temporada.