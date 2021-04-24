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futebol

Liverpool desperdiça muitas chances e leva empate no último minuto

Equipe de Jurgen Klopp marcou gol no início da partida, pressionou adversário, mas não conseguiu dilatar placar. Newcastle marcou com Willock no final do jogo...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 10:28

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 10:28
Crédito: Liverpool desperdiçou muitas oportunidades durante a partida (DAVID KLEIN / POOL / AFP
O Liverpool saiu na frente, pressionou, desperdiçou diversas oportunidades e a chance de se aproximar do G4 da Premier League. O confronto contra o Newcastle terminou empatado por 1 a 1 com os visitantes marcando o gol de empate no último minuto de um confronto recheado de emoções.INÍCIO FORTELogo aos três minutos, Salah aproveitou rebote após lançamento para dentro da área, girou em cima da marcação do Newcastle e abriu o placar para o Liverpool. A equipe de Anfield levou um susto com 19 minutos de jogo após Longstaff receber passe em profundidade, sair cara a cara com Alisson, mas parar em ótima defesa do brasileiro.
> Veja a tabela da Premier League
DESPERDÍCIOApós o susto, o Liverpool desperdiçou inúmeras oportunidades. Mané recebeu passe dentro da área, finalizou cruzado e sem direção. Aos 28, Jota aproveitou rebote na marca de pênalti e chutou mascado pela linha de fundo. Salah teve nova oportunidade ao receber longo passe, mas parou em boa defesa de Dúbravka.
LÁ E CÁ​Aos nove minutos, Joelinton criou grande chance ao driblar a zaga do Liverpool e finalizar firme para ótima intervenção de Alisson. Os Reds responderam com Firmino aproveitando corte errado da defesa visitante após cruzamento e batendo para ótima defesa do goleiro adversário.
BALDE DE ÁGUA FRIA​O Liverpool pressinou, entulhou chances desperdiçadas e a bola puniu. Nos acréscimos, Callum WIlson marcou o gol de empate do Newcastle, mas o tento foi anulado pelo VAR. No último lance da partida, a equipe de Steve Bruce lançou uma bola para dentro da área que terminou nos pés de Willock para empatar o duelo.

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