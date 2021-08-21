Liverpool bate o Burnley em casa e vence a segunda na Premier League

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP

Mais uma vitória para os Reds. O Liverpool voltou a encontrar seu torcedor no Anfield Road pelo Campeonato Inglês e bateu o Burnley por 2 a 0 neste sábado, pela segunda rodada da competição nacional. Os gols foram marcados por Diogo Jota, que já tem dois no torneio, e Sadio Mané.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueELE DE NOVOAutor do primeiro gol do Liverpool no Campeonato Inglês, na vitória por 3 a 0 sobre o Norwich na estreia, o atacante Diogo Jota também abriu o placar neste sábado. Aos 17 minutos, Tsimikas acertou belo cruzamento na cabeça do português, que desviou sem dar chances para o goleiro Nick Pope.

NÃO VALEUDez minutos após o primeiro gol, Salah ampliou o marcador, mas o lance foi anulado. Elliott achou lindo passe para o camisa 11, que chegou batendo de primeira no canto do goleiro. Com o auxílio do VAR, a arbitragem viu que o egípcio estava à frente no momento da assistência.

COM PACIÊNCIANo segundo tempo, o Liverpool continuou pressionando em busca do segundo gol e ele veio aos 23 minutos. Sem pressa, os Reds trocaram passes, Van Dijk achou linda virada para Elliot, que entregou para Arnold. De primeira, o lateral passou para Mané, que ficou livre para ampliar o marcador.

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