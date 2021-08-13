Liverpool anuncia extensão de contrato de Van Dijk até 2025

Crédito: Virgil van Dijk assinou novo contrato com o Liverpool até 2025 (Reprodução/@LFC

O Liverpool anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Virgil van Dijk até 2025 nesta sexta-feira. Apesar de estar voltando após passar por uma cirurgia realizada em outubro de 2020 por conta do rompimento dos ligamentos do joelho direito, o atleta segue tendo a confiança de Jurgen Klopp.- Eu estou muito orgulhoso. Todo o trabalho duro que fizemos até agora continua e estou olhando para o futuro para saber o que irá nos dar. Me sinto pronto para o final de semana (o Liverpool joga contra o Norwich neste sábado) e veremos o que o treinador vai decidir - disse o defensor.

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Jurgen Klopp também se mostrou satisfeito com a renovação do holandês na equipe, mas ainda não definiu se irá colocar o zagueiro de início na estreia da Premier League.

- O ponto positivo desta assinatura é que já o conhecemos e estamos muito felizes por ele estar satisfeito aqui. Mais ainda por conta da última temporada muito difícil, mas ele está de volta, treinando e se preparando para, quem sabe, um futuro de muito sucesso no clube.