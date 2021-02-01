Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool anuncia a contratação de Ozan Kabak, ex-Schalke 04

Jovem zagueiro turco assina com equipe inglesa por empréstimo com opção de compra no final da atual temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 19:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:20

Crédito: AFP
O Liverpool anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do zagueiro Ozan Kabak, de 20 anos. O jovem jogador chega por empréstimo do Schalke 04 até o final da temporada 2020-2021, com opção de compra no final do período emprestado.
Veja a tabela do InglêsO anúncio de Ozan Kabak foi no mesmo dia de outro reforço: o zagueiro inglês Ben Davies, ex-Preston. Com problemas de lesão na posição, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, já indicava movimentações no mercado para buscar reforços.
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian e Sky Sports, o contrato de Ozan Kabak por empréstimo até o final da temporada conta com um cláusula não obrigatória de compra no valor de 30 milhões de euros (R$ 197,9 milhões), além de um contrato de cinco anos.
O Liverpool ocupa a terceira colocação do Campeonato Inglês, com 41 pontos somados em 21 partidas. A nova equipe de Ozan Kabak enfrenta o Brighton nesta quarta-feira, às 17:15h (de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada da Premier League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados