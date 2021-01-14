Lionel Messi segue como dúvida para a decisão da Supercopa da Espanha

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Lionel Messi pode desfalcar mais uma vez o Barcelona na Supercopa da Espanha. Lesionado, o craque argentino, que já esteve ausente na semifinal contra a Real Sociedad, é dúvida para a final da competição contra o Athletic Bilbao, que ocorrerá no próximo domingo no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla.

O Barcelona de Messi vai chegar no topo do Espanhol? Confira a tabelaO Barcelona não cogitaria o uso de Messi em campo caso não estivesse jogando uma final, e apenas por isso o jogador é considerado dúvida para a final. Segundo o jornal espanhol "AS", o camisa 10 teve uma reunião na Cidade Esportiva do clube para estudar as possibilidades de recuperação da sua lesão de primeiro alcance no bíceps femoral da perna esquerda.

Dentro do clube, existe um temor de uma recaída por conta da lesão em um dos músculos isquiotibiais. Ainda assim, Messi planeja viajar com a equipe para fazer um teste no dia da partida e definir assim junto ao grupo médico se estará apto ou não para a final.

A lesão de Messi ocorreu na vitória por 4 a 0 contra o Granada, no dia 9 de janeiro, em partida válida pela 18ª rodada de La Liga. O jogador, que havia marcado dois gols na ocasião, sentiu um desconforto na perna esquerda e pediu uma substituição. O Barcelona não se posicionou sobre a lesão do argentino, nem mesmo após Messi aparecer sentado na arquibancada com um curativo na perna machucada durante o confronto contra a Real Sociedad, na última terça-feira.