Lionel Messi não se reapresenta no Barcelona na segunda-feira

Crédito: German Parga / Barcelona

Lionel Messi não irá se reapresentar no Barcelona na segunda-feira, segundo a imprensa catalã. O atacante argentino irá seguir aproveitando as férias, enquanto não entra em acordo com a equipe culé pela assinatura de um novo contrato.O atacante Sergio Aguero e o lateral direito Emerson, que disputaram a final da Copa América, irão começar os trabalhos sob comando do técnico Ronald Koeman a partir dest segunda-feira visando a estreia na La Liga marcada para o próximo dia 15 de agosto.

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Apesar de Messi ainda não ter assinado um novo vínculo com o clube blaugrana, Joan Laporta, presidente do Barcelona, segue confiante na renovação. Na última semana, o mandatário afirmou que o processo está progredindo.