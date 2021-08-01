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Lionel Messi não se reapresenta no Barcelona na segunda-feira

Atacante argentino segue curtindo as férias com a família, enquanto busca um acordo com o Barcelona por uma renovação de contrato...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 08:47

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 08:47

Crédito: German Parga / Barcelona
Lionel Messi não irá se reapresentar no Barcelona na segunda-feira, segundo a imprensa catalã. O atacante argentino irá seguir aproveitando as férias, enquanto não entra em acordo com a equipe culé pela assinatura de um novo contrato.O atacante Sergio Aguero e o lateral direito Emerson, que disputaram a final da Copa América, irão começar os trabalhos sob comando do técnico Ronald Koeman a partir dest segunda-feira visando a estreia na La Liga marcada para o próximo dia 15 de agosto.
> Veja a tabela da La Liga
Apesar de Messi ainda não ter assinado um novo vínculo com o clube blaugrana, Joan Laporta, presidente do Barcelona, segue confiante na renovação. Na última semana, o mandatário afirmou que o processo está progredindo.
De acordo com diversos veículos, o atacante argentino tem uma proposta para que permaneça no clube catalão pelas próximas cinco temporadas. No entanto, o Barça busca arrumar a folha salarial do elenco para encaixar o camisa 10 dentro do orçamento.

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