Lionel Messi deixa troféu pessoal no vestiário do Barcelona

Crédito: PAU BARRENA / AFP

No dia em que participou de uma coletiva para se despedir do Barcelona, Lionel Messi também visitou o vestiário do clube blaugrana. Segundo o "As", o argentino deixou o troféu recebido por ter sido o melhor jogador do Joan Gamper em 2018 em cima de seu armário.Na ocasião, o craque havia passado para buscar alguns pertencer pessoais que havia deixado no clube pensando que iria renovar seu contrato com a equipe catalã. No entanto, o prêmio conquistado era maior do que se pensava e foi deixado em exposição.

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Ainda não se sabe se alguém levará o troféu para Paris, onde Messi está situado neste momento, ou em Castelldefels, local em que o craque possui residência na Catalunha, ou se ficará dentro do próprio vestiário como uma relíquia do maior jogador da história do Barcelona.