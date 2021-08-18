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futebol

Lionel Messi deixa troféu pessoal no vestiário do Barcelona

Argentino visitou o vestiário culé após coletiva de despedida do clube e deixou troféu recebido por ter sido o melhor jogador do Joan Gamper 2018 em exposição...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 09:33
Crédito: PAU BARRENA / AFP
No dia em que participou de uma coletiva para se despedir do Barcelona, Lionel Messi também visitou o vestiário do clube blaugrana. Segundo o "As", o argentino deixou o troféu recebido por ter sido o melhor jogador do Joan Gamper em 2018 em cima de seu armário.Na ocasião, o craque havia passado para buscar alguns pertencer pessoais que havia deixado no clube pensando que iria renovar seu contrato com a equipe catalã. No entanto, o prêmio conquistado era maior do que se pensava e foi deixado em exposição.
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Ainda não se sabe se alguém levará o troféu para Paris, onde Messi está situado neste momento, ou em Castelldefels, local em que o craque possui residência na Catalunha, ou se ficará dentro do próprio vestiário como uma relíquia do maior jogador da história do Barcelona.
O prêmio foi recebido após o duelo em que os culés venceram o Boca Juniors pelo Torneio Joam Gamper, que os culés organizam antes de todo início de temporada. O argentino anotou um gol, enquanto Malcom e Rafinha completaram o placar.

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