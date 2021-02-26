Ligger exalta vitória para terminar em alta o Brasileirão

O Bragantino encerrou o Brasileirão com vitória. No Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta encarou o time misto do Grêmio e venceu com o gol de Claudinho, destaque da equipe na temporada.
Após o duelo, Ligger exaltou a maneira positiva como o Braga encerrou o ano e focou no início do Paulistão.
‘Feliz pela vitória. Foi importante, final de Brasileiro. Domingo já começa a outra temporada. Terminar uma com vitória é importante para começar outra temporada’, afirmou.
Com o triunfo, o Massa Bruta encerra o torneio nacional com 53 pontos, na 10ª colocação.