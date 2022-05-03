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Liga já está criada e pode ser anunciada na quinta, crava presidente do Santos após reunião

Segundo Andrés Rueda, os 40 clubes (Séries A e B) concordam e oito já assinaram fundação da Liga Brasileira de Clubes; reunião na CBF deve selar acordo...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 11:58
O presidente do Santos, Andrés Rueda declarou que oito clubes já assinaram a fundação da Liga Brasileira: o próprio Peixe, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, América-MG, Ponte Preta e Cruzeiro. A declaração foi dada pelo dirigente na saída do hotel onde acontece a reunião para discutir a nova associação.
- Houve consenso entre os 40 clubes (das séries A e B). A maioria não assinou agora por motivos burocráticos, como a necessidade de se conseguir a aprovação nos seus conselhos antes e coisas do tipo - disse o mandatário santista.Por isso, ainda segundo Rueda, um novo encontro acontecerá na próxima quinta-feira na sede da CBF para que a criação da Liga seja anunciada oficialmente.
Rueda foi o segundo representante de clube a deixar o hotel. Antes dele, o dirigente que representou a Ponte Preta saiu do local.
Representantes de ao menos 16 clubes da Série A marcaram presença na reunião, em um hotel no bairro dos Jardins, região sul da cidade de São Paulo, para debater a criação da liga.
- É um dia histórico para o futebol brasileiro. Vamos definir o quanto antes os parâmetros para iniciarmos essa associação que já deveria estar funcionando - disse Marquinhos Chedid, presidente de honra do Red Bull Bragantino, antes do encontro.
Como publicou o LANCE! na segunda-feira, enquanto Flamengo e Corinthians estão alinhados em conversas frequentes e almejam seguir com uma maior fatia dos direitos de transmissão televisiva, por conta de terem as torcidas mais populosas do país, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza já manifestaram nos bastidores a expectativa de que haja igualdade nas divisões das cotas de TV.
Os rumos dessa nova Liga de Clubes têm sido objeto de discussão entre clubes e grupos empresariais nos últimos meses. Liga Espanhola, Premier League e BTG Pactual fizeram ofertas para clubes brasileiros para comandar a nova associação. Em março passado, dirigente que comanda a La Liga, na Espanha, esteve em São Paulo e apresentou projeto. É possível que nas próximas semanas haja novas conversas, a depender do desfecho da reunião desta terça.
Crédito: AndréRueda,presidentedoSantos,dizqueclubesjáaceitarampropostaparaliga(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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