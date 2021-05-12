Líder no Coritiba, Willian Farias quer evolução da equipe na temporada

Crédito: Coxa é o 5º colocado do Campeonato Paranaense (Divulgação / Coritiba

O volante Willian Farias, do Coritiba, líder do elenco alviverde, espera muita intensidade da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, que estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club até o início do ano, a meta é crescer de produção nesta sequência de 2021 com o Coxa.

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- A equipe tem feito um bom ano até aqui, mas, sem dúvida, pode melhorar ainda mais de produção nas próximas partidas da temporada. Só depende da gente. Estamos trabalhando muito no dia a dia para crescermos em 2021 - falou.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARANAENSEDe acordo com Farias, seu momento tem sido especial no Coritiba.