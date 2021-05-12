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futebol

Líder no Coritiba, Willian Farias quer evolução da equipe na temporada

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo e agora é peça importante do Coxa
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Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:13
Crédito: Coxa é o 5º colocado do Campeonato Paranaense (Divulgação / Coritiba
O volante Willian Farias, do Coritiba, líder do elenco alviverde, espera muita intensidade da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, que estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club até o início do ano, a meta é crescer de produção nesta sequência de 2021 com o Coxa.
Sporting saiu da fila! Saiba os maiores jejuns de títulos de Série A pelo mundo
- A equipe tem feito um bom ano até aqui, mas, sem dúvida, pode melhorar ainda mais de produção nas próximas partidas da temporada. Só depende da gente. Estamos trabalhando muito no dia a dia para crescermos em 2021 - falou.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARANAENSEDe acordo com Farias, seu momento tem sido especial no Coritiba.
- Estou muito feliz com o que vem acontecendo comigo desde que retornei ao clube. Estar aqui me faz muito bem. Espero continuar crescendo com todos para ajudar o grupo neste ano - concluiu o volante.

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