Libertadores, Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (27) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O Palmeiras, já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, enfrenta o Universitario, do Peru, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos do torneio continental.
Mais tarde, às 21h (horário de Brasília), também pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo recebe os argentinos do Vélez Sarsfield, no estádio do Maracanã. O duelo será transmitido pelo canal Fox Sports.Já pela Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta o La Equidad, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília). O duelo é válido pela 6ª rodada da fase de grupos.
14h - Turquia x Azerbaijão Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h - Atlético de Madrid x Levante Copa da Rainha Onde assistir: Fox Sports
19h - Defensa y Justicia x Independiente del Valle Copa Libertadores Onde assistir: Facebook Watch
19h - Palmeiras x Universitario Copa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports e Facebook Watch
19h15 - Jorge Wilstermann x Ceará Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Arsenal de Sarandí x Bolívar Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h - LDU x Unión La Calera Copa Libertadores Onde assistir: Facebook Watch
21h - Flamengo x Vélez Sarsfield Copa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports e Facebook Watch
21h30 - La Equidad x Grêmio Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Melgar x Metropolitanos Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Lanús x Aragua Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Athletico-PR x Aucas Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV