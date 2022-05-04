Libertadores: Flamengo tem possibilidade inédita em escalação

Com 100% de aproveitamento até aqui, o Flamengo entra em campo para visitar o Talleres-ARG nesta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), com o possibilidade de assegurar uma vaga antecipada às oitavas, no caso de vitória. E, em meio a um dilema, Paulo Sousa terá a primeira oportunidade de escalar um trio de peso no sistema defensivo: Pablo, David Luiz e Filipe Luís. Pablo e Filipe Luís foram poupados do último do jogo, a vitória sobre o Altos-PI, na estreia da Copa do Brasil. Já David Luiz atuou em Teresina após ser preservado de dois jogos anteriores (um por "questões pessoais"). Porém, há um ponto para ser resolvido: Willian Arão voltará à função de volante ou seguirá na briga por espaço na zaga, onde tem jogado recentemente e sido elogiado pelo Mister?

Paulo Sousa, aliás, destacou a distribuição de Willian Arão nas saídas de bola no jogo de ida contra o Talleres:

- Claro que ver o jogo de frente é completamente diferente de estar no meio. E ter umas dinâmicas de procura de posição para continuar ver o jogo de sempre que é para poder velocidade e verticalidade ao jogo. Mas o adversário hoje tomou decisões onde as interpretações, sobretudo pelo nosso corredor direito com o Arão, foram bastante extraordinárias e nos ajudaram na comunicação com os jogadores entre linhas com o Everton. Seja um pouco mais alto, por dentro ou por fora, essa mobilidade posicional permitiu à equipe ir crescendo e chegando mais rápido para poder encontrar mais espaços - analisou.

Arão mantido na zaga ou uma nova formação defensiva? O time a ser escalado nesta quarta-feira pode indicar as preferências de Paulo Sousa, até em relação à saída de bola, agora com Pablo e David Luiz podendo iniciar um jogo juntos pela primeira vez no Fla. Cabe sublinhar ainda que uma zaga sólida e eficaz no início da construção das jogadas será essencial para o Flamengo voltar a vencer o time argentino, o que não só asseguraria uma vaga antecipada à próxima fase, como também seria um feito histórico para o clube. O Rubro-Negro nunca venceu as quatro primeiras rodadas da fase de grupos da Libertadores (veja mais aqui).

MUITAS BAIXAS NA ZAGA

Por falar no sistema defensivo, grande parte dos desfalques do Fla é no setor: Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Léo Pereira, sendo o último o mais recente a se lesionar (músculo posterior da coxa esquerda).

Para hoje, as outras baixas do time de Paulo Sousa são: o lateral-direito Matheuzinho, o meia Matheus França e os meias-atacantes Vitinho e Marinho.

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Já o provável time do Flamengo é composto por: Santos (Hugo); Willian Arão (Pablo), David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.