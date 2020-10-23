Libertadores: Flamengo pode repetir adversários do título de 2019 a partir das quartas

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

O Flamengo conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, nesta sexta, mas uma possível coincidência foi alarmada assim que o chaveamento foi sorteado. Isso porque, além de saber que o Racing-ARG será o próximo rival, o Rubro-Negro viu que pode repetir os oponentes do título de 2019 a partir das quartas - caso passe pelos argentinos, evidentemente.

Portanto, no caso de os deuses do futebol proporcionarem uma combinação símile a de 2019 para o Flamengo, a partir das quartas, a única diferença da campanha passada para esta, contando os confrontos de mata-mata, será o adversário das oitavas. Ano passado, o time então comandado por Jorge Jesus teve que superar o Emelec.

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