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Libertadores: Flamengo pode repetir adversários do título de 2019 a partir das quartas

Sinais? Embora seja um misto de combinações, chaveamento traz a possibilidade de o Rubro-Negro enfrentar Internacional, Grêmio e River Plate, nesta ordem, pelo tri...
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Publicado em 

23 out 2020 às 13:22

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 13:22

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
O Flamengo conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, nesta sexta, mas uma possível coincidência foi alarmada assim que o chaveamento foi sorteado. Isso porque, além de saber que o Racing-ARG será o próximo rival, o Rubro-Negro viu que pode repetir os oponentes do título de 2019 a partir das quartas - caso passe pelos argentinos, evidentemente.
Portanto, no caso de os deuses do futebol proporcionarem uma combinação símile a de 2019 para o Flamengo, a partir das quartas, a única diferença da campanha passada para esta, contando os confrontos de mata-mata, será o adversário das oitavas. Ano passado, o time então comandado por Jorge Jesus teve que superar o Emelec.
> Confira a tabela da Libertadores
Em tempo: as datas para as oitavas de final ainda não foram definidas. Veja mais informações da Libertadores aqui. As chaves da Libertadores (Fotos: Reprodução/Twitter Conmebol)

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