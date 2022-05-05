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Libertadores: Flamengo fica a um empate de confirmar a vaga nas oitavas antecipadamente

Após 2x2 com o Talleres, Rubro-Negro soma dez pontos no Grupo H do torneio...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 01:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 01:32
O Flamengo está por detalhes de carimbar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. O clube empatou com o Talleres e, depois, viu o Sporting Cristal também empatar, em casa, com a Universidad Católica, em 1 a 1. Por falar em empate, o Rubro-Negro está a uma igualdade no placar na rodada que vem para se garantir na próxima fase antecipadamente. Mais cedo, em Córdoba, o Fla superou a má atuação coletiva e até um gol contra para empatar com o Talleres, em 2 a 2, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores.
O líder Flamengo chegou a dez pontos. O Talleres soma sete e a Católica, na terceira posição, tem quatro pontos. Faltam dois jogos para cada equipe no grupo.
Caso o Flamengo empate com a Católica no dia 17, no Maracanã, estará matematicamente assegurado nas oitavas. Já se perder o próximo e o último jogo, que será contra o Sporting Cristal, dia 24, também em casa, corre um remoto risco de não terminar nem na segunda colocação - ou seja, ser eliminado. É uma combinação pouco provável cujo o único critério seria o saldo de gols.
> Veja e simule a tabela da Libertadores
Agora, no entanto, a chave precisa ser virada, pois o próximo compromisso do Flamengo será o clássico contra o Botafogo, às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha e pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: FlamengoéolíderdoGrupoHdaLibertadores(Foto:DIEGOLIMA/AFP

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