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Libertadores: Flamengo alcança maior série invicta como mandante e se torna o 5º brasileiro com mais gols

Na última terça, Rubro-Negro venceu o Talleres por 3 a 1, pelo Grupo H do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 18:50

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 18:50

Diante de cerca de 40 mil torcedores, o Flamengo venceu o Talleres-ARG por 3 a 1, na última terça-feira, no Maracanã, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. Com as três bola na rede, o Rubro-Negro se tornou o quinto clube brasileiro com mais gols na competição, além de alcançar a sua maior série invicta como mandante: 15 jogos sem perder.Ao todo, o Flamengo soma 288 gols, sendo os três últimos marcados por Gabi e Everton Ribeiro (2). Ultrapassou o Santos, que acumula 287 na história da Libertadores, e entrou no top-20 neste quesito (veja os dez principais abaixo).
O último revés havia sido no dia 3 de abril de 2019, quando a equipe comandada por Abel Braga foi batida pelo Peñarol por 1 a 0. De lá para cá, os rubro-negros somam 12 vitórias e três empates, com 46 gols marcados e apenas nove sofridos.
E o Maracanã tem sido um trunfo importante para o Fla acumular bons resultados no torneio: a última derrota atuando como mandante (somando dois jogos em Brasília) ocorreu no dia 3 de abril de 2019, quando a equipe então comandada por Abel Braga foi derrotada para o Peñarol por 1 a 0, no Rio. Desde então, são 12 vitórias e três empates, com 46 gols marcados e nove sofridos.
OS PRÓXIMOS COMPROMISSOS
> Veja a tabela do Brasileirão
O próximo jogo do Flamengo será contra o São Paulo, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileiro, novamente no Maracanã. Pela Libertadores, onde lidera o Grupo H com seis pontos em dois jogos, o time de Paulo Sousa volta a campo no dia 28 deste mês, contra o Universidad Católica, no Chile.
Veja o top-10 dos clubes brasileiros mais artilheiros na Libertadores:
1º - Palmeiras – 404 gols2º - Grêmio – 318 gols3º - Cruzeiro – 307 gols4º - São Paulo – 307 gols5º - Flamengo – 288 gols6º - Santos – 287 gols7º - Corinthians – 211 gols8º - Internacional – 202 gols9º - Atlético-MG – 158 gols10º - Fluminense – 100 gols
Crédito: TimedoFlamengoqueiniciouavitóriacontraoTalleres-ARG(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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