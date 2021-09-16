Libertadores: começa a venda de ingressos para a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Nesta quinta-feira, às 14h, começou a venda de ingressos para a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, que será disputada no dia 22 de setembro, no Maracanã, às 21h30. O duelo, que será um dos eventos-teste, segundo o decreto Rio nº49336 publicado pela Prefeitura do Rio, é válida pela ida das semifinais da Libertadores. > Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves

Para este confronto, a liberação é de 35.045 lugares, isto é, cerca de 50% da capacidade total do Maracanã. Neste compromisso do Flamengo, menores de 15 anos não poderão acessar a partida, já que, segundo o calendário de vacinação da cidade do Rio de Janeiro, ainda não terão iniciado a imunização. Dessa forma, pelo mesmo motivo, não haverá gratuidade para menores de 12 anos.

Ainda vale destacar que, no momento da retirada do ingresso, após apresentação de todos os documentos comprobatórios, o torcedor receberá o o ingresso e deverá colocar uma pulseira, que não pode ser retirada até o fim do jogo. Abaixo, veja os valores dos ingressos:

SETOR NORTESócios-torcedores: R$ 125,00Público Geral: R$ 250,00 (meia R$ 125,00)

SETOR SULSócios-torcedores: R$ 110,00Público Geral: R$ 220,00 (meia R$ 110,00)

SETOR LESTE SUPERIORSócios-torcedores: R$ 200,00Público Geral: R$ 400,00 (meia R$ 200,00)

SETOR LESTE INFERIORSócios-torcedores: R$ 300,00Público Geral: R$ 600,00 (meia R$ 300,00)

SETOR LESTE MAISSócios-torcedores: R$ 482,50Público Geral: R$ 900,00 (meia R$ 482,50)

SETOR OESTE INFERIOR​Sócios-torcedores: R$ 350,00Público Geral: R$ 700,00 (meia R$ 350,00)

SETOR MARACANÃ MAISSócios-torcedores: R$ 632,50Público Geral: R$ 1.200,00 (meia R$ 632,50)Já a abertura das vendas para "Nação Jr" e público geral, abrem nesta sexta-feira, às 17h. As vendas online se encerram no dia 22 de setembro, às 17h30. Abaixo, veja a nota oficial no site do Flamengo com todas as informações sobre meia-entrada, gratuidade e procedimentos e documentos necessários para a troca de ingressos:

> Veja a tabela da Libertadores

Informações sobre gratuidade:

- Os ingressos de gratuidade para a torcida do Flamengo valem somente para os setores Norte e Sul;- Têm direito à gratuidade adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante;- Será necessária a apresentação da Carteira de imunização contra a COVID-19, correspondente à 1ª dose da vacina, à 2ª dose da vacina ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, de acordo com o calendário vacinal da cidade do Rio de Janeiro, e do Exame Antígeno com resultado negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios credenciados entre 21h30 do dia 20/09/2021, e 16h00 do dia 22/09/2021; de documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;

Gratuidade para PCD: Documento original e oficial com foto – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.

Atenção:Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia de todos os documentos mencionados acima. As cópias devem ser entregues no momento da retirada da gratuidade e ficarão retidas, como uma medida obrigatória para realização do Evento-Teste.

No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.

Não haverá retirada no acesso no dia da partida!

Informações sobre Meia-entrada:

Têm direito à meia-entrada professores da rede pública municipal, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra ou seu responsável legal, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício da meia-entrada. Também têm o benefício da meia-entrada jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto.

Procedimento e documentos necessários para troca de ingresso:

1. Documentação necessária para retirada (APRESENTAR ORIGINAL E CÓPIA):- Voucher impresso, preenchido e assinado;- Documento oficial e original de identificação com foto;- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);- Carteira de imunização contra a COVID-19, correspondente à 1ª dose da vacina, à 2ª dose da vacina ou à dose única, nos casos indicados pelo fabricante, de acordo com o calendário vacinal da cidade do Rio de Janeiro; E- Exame Antígeno com resultado negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios credenciados entre 21h30 do dia 20/09/2021, e 16h00 do dia 22/09/2021.

Pontos de retirada de ingressos: