Libertadores 2000: Galeano relembra gol e se declara ao Palmeiras

O dia amanheceu verde para os torcedores do Palmeiras. Há 20 anos, o clube eliminava o maior rival Corinthians na semifinal da Libertadores de 2000, com pênalti defendido pelo goleiro Marcos, e o clube relembrou o momento por meio de um longo artigo de Galeano, um dos heróis da histórica conquista.
- Já faz 20 anos, mas consigo me lembrar de cada detalhe: antes de o Alex correr para a bola, dei dois passos para trás, mantendo distância do Adílson. Só que o Alex bateu mal; o cruzamento saiu fraco, à meia altura. Comecei a correr em direção à bola e peguei o Adílson de surpresa. Achando que eu tinha desistido do lance, ele fez um movimento para deixar a bola sair pela linha de fundo. Mas desistir nunca foi uma opção para mim. Quando o Adílson e o Dida perceberam que eu estava ali, do lado da trave, já era tarde demais – escreveu.E MAIS:20 anos depois… 20 curiosidades do Dérbi na semifinal da LibertaLuxa lembra Dérbi na Liberta de 2000 ao L!: 'Nível de Champions'Galeano conta que erro de Alex virou presente e o consagrouPara o LANCE!, o meio-campista também falou nesta semana sobre o ‘erro’ de Alex, que acabou o consagrando. No decorrer do texto publicado no site do clube nesta manhã de sábado, ele ainda fala sobre seu DNA palmeirense, seu início no clube, como foi ganhando espaço, primeiro com Luxemburgo e depois com o próprio Felipão, o jogo contra o Corinthians e seu amor pelo clube.
- Cada Dérbi era uma guerra. Pelo menos era assim que eu encarava. O único jogador deles com quem tínhamos algum contato na época era o Luizão, que havia atuado comigo no Palmeiras. Não tinha amizade com mais ninguém (...).O Palmeiras foi tudo na minha vida. Atuei por outras equipes, mas serei sempre reconhecido como o “Galeano do Palmeiras”. Poucos jogadores tiveram essa mesma sorte. É algo que não tem preço. Vivi este clube intensamente e tenho certeza de que ainda vou vivê-lo pelo resto da minha vida – finalizou.
Visando atingir a maior quantidade de pessoas, o Palmeiras vai disponibilizar o jogo completo no seu Facebook, a partir das 16h deste sábado. Para assistir, é só acessar a página.⚽ Palmeiras x Corinthians? @LibertadoresBR 2000? Morumbi⏰ 16h? https://t.co/fgmBfHsuLq #AvantiPalestra #DiaDePalmeiras https://t.co/jX3ChgC657— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 6, 2020 E MAIS: