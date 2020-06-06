Libertadores 2000: Galeano relembra gol e se declara ao Palmeiras

- Já faz 20 anos, mas consigo me lembrar de cada detalhe: antes de o Alex correr para a bola, dei dois passos para trás, mantendo distância do Adílson. Só que o Alex bateu mal; o cruzamento saiu fraco, à meia altura. Comecei a correr em direção à bola e peguei o Adílson de surpresa. Achando que eu tinha desistido do lance, ele fez um movimento para deixar a bola sair pela linha de fundo. Mas desistir nunca foi uma opção para mim. Quando o Adílson e o Dida perceberam que eu estava ali, do lado da trave, já era tarde demais – escreveu.E MAIS:20 anos depois… 20 curiosidades do Dérbi na semifinal da LibertaLuxa lembra Dérbi na Liberta de 2000 ao L!: 'Nível de Champions'Galeano conta que erro de Alex virou presente e o consagrouPara o LANCE!, o meio-campista também falou nesta semana sobre o ‘erro’ de Alex, que acabou o consagrando. No decorrer do texto publicado no site do clube nesta manhã de sábado, ele ainda fala sobre seu DNA palmeirense, seu início no clube, como foi ganhando espaço, primeiro com Luxemburgo e depois com o próprio Felipão, o jogo contra o Corinthians e seu amor pelo clube.