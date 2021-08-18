Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Libertad x Santos: escalações e transmissão para esse duelo decisivo

Peixe venceu o primeiro jogo em casa e quer a vaga para a semifinal da Sul-Americana...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 20:27
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos enfrenta o Libertad nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo entre as equipes, vitória do Peixe por 2 a 1, com gols de Carlos Sánchez, de pênalti, e Barboza, contra. Para o lado paraguaio, Daniel Bocanegra marcou em cobrança de falta.Para esse confronto decisivo, o técnico Fernando Diniz não terá dois jogadores titulares de sua equipe. Marinho ainda se recupera de um hematoma na coxa esquerda e não viajou para o Paraguai; assim como Kaiky, que cumpre suspensão automática após receber cartão vermelho na Vila Belmiro. Wagner Leonardo fará dupla com Luiz Felipe na zaga santista.Já o Libertad conta com um importante reforço para este duelo. O time paraguaio foi autorizado a receber seus torcedores nesse jogo da volta. Quem quiser marcar presença na partida, terá que realizar um pré-cadastro no site da Associação Paraguai de Futebol e comprovar que tomou as duas doses da vacina contra a COVID-19.O Peixe joga pelo empate para se classificar para as semifinais da Sul-Americana. Se perder por um gol de diferença em um placar com muitos gols, o time também avança na competição. Caso o Libertad vença o jogo por 2 a 1, a classificação será decidida nos pênaltis. Para passar nos 90 minutos, o time paraguaio precisa vencer o Santos por 1 a 0 ou por mais de dois gols de diferença.
FICHA TÉCNICALIBERTAD X SANTOS
Data e hora: 19 de agosto de 2021, às 21h30 (Horário de Brasília)Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Jorge Urrego (VEN)VAR: Diego Haro (PER)
Como e onde assistir: Conmebol TV e Tempo real do LANCE!
LIBERTAD: Martín Silva; Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barboza, Leonel Vangioni; Lorenzo Melgarejo, Héctor Villalba, Daniel Bocanegra, Ramón Martínez; Hugo Martínez e Sebastián Ferreira. Técnico: Daniel Garnero
SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados