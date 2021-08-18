Libertad x Santos: escalações e transmissão para esse duelo decisivo

O Santos enfrenta o Libertad nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo entre as equipes, vitória do Peixe por 2 a 1, com gols de Carlos Sánchez, de pênalti, e Barboza, contra. Para o lado paraguaio, Daniel Bocanegra marcou em cobrança de falta.Para esse confronto decisivo, o técnico Fernando Diniz não terá dois jogadores titulares de sua equipe. Marinho ainda se recupera de um hematoma na coxa esquerda e não viajou para o Paraguai; assim como Kaiky, que cumpre suspensão automática após receber cartão vermelho na Vila Belmiro. Wagner Leonardo fará dupla com Luiz Felipe na zaga santista.Já o Libertad conta com um importante reforço para este duelo. O time paraguaio foi autorizado a receber seus torcedores nesse jogo da volta. Quem quiser marcar presença na partida, terá que realizar um pré-cadastro no site da Associação Paraguai de Futebol e comprovar que tomou as duas doses da vacina contra a COVID-19.O Peixe joga pelo empate para se classificar para as semifinais da Sul-Americana. Se perder por um gol de diferença em um placar com muitos gols, o time também avança na competição. Caso o Libertad vença o jogo por 2 a 1, a classificação será decidida nos pênaltis. Para passar nos 90 minutos, o time paraguaio precisa vencer o Santos por 1 a 0 ou por mais de dois gols de diferença.