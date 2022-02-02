Liberado pelo Flamengo, meia negocia saída para clubes do Brasil

Fora dos planos da comissão técnica de Paulo Sousa para a temporada, o meia Yuri de Oliveira foi liberado pelo Flamengo para buscar um novo clube. O staff já procura novas oportunidades para o jogador de 21 anos, formado no Ninho do Urubu, e que disputou as duas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Até a definição, Yuri de Oliveira seguirá treinando com o time Sub-20 do Flamengo.O fechamento da janela de transferências internacionais na maior parte das ligas faz com que o futuro de Yuri seja no Brasil, e, segundo o L! apurou, clubes do país já demonstraram interesse em contar com o meia nesta temporada. O vínculo de Yuri com o Flamengo é até dezembro de 2022, e o Rubro-Negro espera ter algum retorno com a saída do atleta - seja de imediato ou no futuro.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNo Flamengo desde os 12 anos, Yuri teve passagem pelas seleções Sub-15 e Sub-17 do Brasil. Pelo time profissional, o meia - que fez sua trajetória nas categorias de base do Rubro-Negro como "camisa 10) - soma cinco partidas, tendo feito sua estreia em 2020. No segundo semestre de 2021, o último no Sub-20, Yuri passou a atuar mais recuado, como segundo homem de meio-campo, sob o comando do técnico Fabio Matias, que o utilizou desta maneira nas partidas contra a Portuguesa e o Volta Redonda no Estadual deste ano.