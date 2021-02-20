Liberado pelo DM, Soteldo pode ir para o jogo contra o Fluminense

O Santos encerrou neste sábado sua preparação para o duelo contra o Fluminense, que pode garantir a vaga na próxima Copa Libertadores da América. A principal novidade no time santista pode ser a volta de Yeferson Soteldo ao time titular, mas Cuca seguirá com o mistério até horas antes da partida.O venezuelano foi liberado pelo departamento médico, mas a titularidade ainda não é uma certeza. A decisão será do treinador e a condição física pode ser diferencial. Soteldo ficou fora da maior parte das atividades na semana. Se ele começar no banco, Jean Mota surge como favorito para a vaga.No restante do time, Cuca não tem dúvidas. Ainda sem contar com Kaio Jorge e Laércio, lesionados, Marcos Leonardo e Luiz Felipe seguem entre os titulares.