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Liberado pelo DM, Soteldo pode ir para o jogo contra o Fluminense

Cuca, no entanto, ainda não definiu se o camisa 10 começará como titular. Se ficar no banco, tendência é que Jean Mota assuma vaga no meio-campo neste domingo...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 13:39

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 13:39
Crédito: Soteldo jogou menos de 20 minutos, mas foi decisivo contra o Corinthians (Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerrou neste sábado sua preparação para o duelo contra o Fluminense, que pode garantir a vaga na próxima Copa Libertadores da América. A principal novidade no time santista pode ser a volta de Yeferson Soteldo ao time titular, mas Cuca seguirá com o mistério até horas antes da partida.O venezuelano foi liberado pelo departamento médico, mas a titularidade ainda não é uma certeza. A decisão será do treinador e a condição física pode ser diferencial. Soteldo ficou fora da maior parte das atividades na semana. Se ele começar no banco, Jean Mota surge como favorito para a vaga.No restante do time, Cuca não tem dúvidas. Ainda sem contar com Kaio Jorge e Laércio, lesionados, Marcos Leonardo e Luiz Felipe seguem entre os titulares.
O Santos deve ia a campo com: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo (Jean Mota); Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga.
Tabela: Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão
A partida diante do Fluminense será neste domingo, 18h15, na Vila Belmiro. Se vencer o jogo, o Peixe garante vaga na Libertadores, desde que o Athletico Paranaense não vença o Grêmio, no mesmo horário, em Porto Alegre.

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