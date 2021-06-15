Liberação para os Jogos de Tóquio vira dilema no futebol do Flamengo

Crédito: Ricardo Nogueira / CBF

O treinador André Jardine divulgará a convocação final para os Jogos Olímpicos de Tóquio na quinta-feira, e o assunto é tratado no departamento de futebol, com atenção, desde já. São quatro nomes na pré-lista (Rodrigo Caio, Gerson, Pedro e Gabriel Barbosa) e, por não se tratar de Data-Fifa, o clube não é obrigado a liberá-los para o torneio. Tampouco era nos últimos amistosos, quando Pedro e Gerson foram disputar amistosos na Sérvia. Por isso, a direção aguarda a oficialização por parte da CBF para tomar uma decisão a respeito.

Titular contra Cabo Verde e Sérvia, Pedro marcou três gols e tem tudo para ser convocado por André Jardine, assim como Gerson, que faz as últimas partidas pelo Flamengo antes de transferir-se para o Olympique de Marselha (FRA). O acerto já está selado e o Coringa deve se despedir do Rubro-Negro antes dos Jogos Olímpicos. O torneio de futebol será entre 22 de julho até 8 de agosto.De acordo com informações da "ESPN', André Jardine já tem uma pré-lista de 50 nomes, incluindo os quatro atletas do Flamengo citados. Por outro lado, 11 desses nomes estão à disposição de Tite na Copa América, cujo encerramento será em 10 de julho, entre eles o de Gabriel Barbosa. Assim, a situação indica que o camisa 9 não seja liberado pelo departamento de futebol rubro-negro.

Em 2016, no Rio de Janeiro, Gabigol e Rodrigo Caio, na época jogadores do Santos e do São Paulo, respectivamente, foram chamados e participaram da conquista do inédito ouro olímpico. Hoje, os dois têm mais de 23 anos e teriam que entrar como um dos três possíveis convocados com idades superiores.