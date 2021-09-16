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futebol

Lewandowski, do Bayern de Munique, e Gabigol, do Flamengo, trocam camisas; confira

Os atacantes de Flamengo e Bayern de Munique trocaram camisas autografadas; esta não foi a primeira dos clubes com os dois atacantes...
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Publicado em 

16 set 2021 às 17:11

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 17:11

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo e Foto: Divulgação/Bayern
Na tarde desta quinta-feira, o Flamengo publicou fotos em que mostra uma troca de camisas entre Gabigol e Lewandowski, do Bayern de Munique. Os dois, inclusive, já bateram um papo descontraído, organizado pelos clubes e transmitido no canal do Rubro-Negro no YouTube no mês de julho. Naquela resenha, em tom de brincadeira, Gabigol fez o atacante do clube bávaro falar que irá jogar no Flamengo (Clique aqui e relembre).> Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves- Me sinto bem, é muito interessante falar com o Gabi. Fazer online é algo novo, mas é do outro lado do mundo. Estou feliz de estar aqui e conversar com ele - comentou Lewandowski, muito elogiado pelo atacante do Fla:
- O prazer é todo meu. É um cara que dispensa comentários. Sou muito fã. É muito legal poder falar com um cara que sou fã e que é o melhor do mundo - emendou Gabi. > Flamengo joga no domingo! Veja a tabela do Brasileirão
Dentro de campo, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, novamente, enfrenta o Grêmio, no Maracanã, às 20h30, deste domingo. A partida será válida pela 21ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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