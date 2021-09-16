Lewandowski, do Bayern de Munique, e Gabigol, do Flamengo, trocam camisas; confira

Na tarde desta quinta-feira, o Flamengo publicou fotos em que mostra uma troca de camisas entre Gabigol e Lewandowski, do Bayern de Munique. Os dois, inclusive, já bateram um papo descontraído, organizado pelos clubes e transmitido no canal do Rubro-Negro no YouTube no mês de julho. Naquela resenha, em tom de brincadeira, Gabigol fez o atacante do clube bávaro falar que irá jogar no Flamengo (Clique aqui e relembre).> Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves- Me sinto bem, é muito interessante falar com o Gabi. Fazer online é algo novo, mas é do outro lado do mundo. Estou feliz de estar aqui e conversar com ele - comentou Lewandowski, muito elogiado pelo atacante do Fla: