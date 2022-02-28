Levou baile na Ilha! Em jogo de oito gols, Botafogo é derrotado pela Portuguesa e ouve gritos de 'olé'

O Botafogo viu seu ritmo atravessar mais uma vez e abrir caminho para Portuguesa fazer a zebra desfilar na noite deste domingo (27), em jogo de oito gols pela nona rodada da Taça Guanabara. Com muitos erros defensivos e pouca criação, a equipe de Lúcio Flávio sofreu uma derrota por 5 a 3 no Estádio Luso-Brasileiro. Carli (contra), Watson, Bruno Santos, Miller e João Paulo fez os gols da equipe da Ilha. Erison e Matheus Nascimento (2) fizeram os gols da equipe alvinegra, que saiu vaiada e escutando gritos de "olé".A equipe alvinegra estaciona nos 16 pontos e segue na quarta colocação da competição. Já a Lusinha foi para 11 pontos. O Alvinegro volta a campo no dia 7 de março, uma segunda-feira, para encarar o Volta Redonda às 19h30. Já a equipe de Toninho Andrade pega o CRB no Luso-Brasileiro pela primeira fase da Copa do Brasil no meio de semana e, no sábado (5), encara o Nova Iguaçu.
LUSINHA A JATO
A Portuguesa precisou de um minuto para abrir o marcador. Após receber passe de Romarinho, Watson deixou Vitor Marinho para trás, abriu caminho pela direita e fez o cruzamento rasteiro. Ao tentar fazer o corte, Joel Carli se enrolou e jogou a bola na rede alvinegra.
RITMO ATRAVESSADO DO ALVINEGRO
Após o baque inicial, o Botafogo tentou se reencontrar em campo e foi à frente. No entanto, a equipe de Lúcio Flávio era lenta na transição de jogadas e penava para furar o bloqueio da Portuguesa. Diante disto, os botafoguenses recorriam com frequência aos cruzamentos. Em um deles, Ronald deu o passe e Matheus Nascimento desviou de calcanhar, só que Carlão salvou.
Já o setor defensivo seguia vulnerável e dava brechas para Romarinho proporcionar jogadas. Em uma delas, o camisa 10 serviu Cafu, que pegou mal na bola. Em seguida, Watson avançou com tranquilidade e buscou o cruzamento, só que a zaga botafoguense soube se antecipar.
Com a entrada de Erison no lugar de Ronald, Chay teve mais espaço para criar jogadas. O camisa 14 cobrou escanteio e, após desvio de Carli, Sanchez se desdobrou para salvar em cima da linha.WATSON AMPLIA PARA A PORTUGUESA
Traiçoeira. a Lusinha viu Watson encontrar o caminho para o segundo gol. O lateral encontrou um clarão e avançou pelo lado direito. Com um toque de categoria, deixou Vitor Marinho no chão e finalizou na saída de Gatito Fernández aos 40.
FULMINANTE, BOTAFOGO CONSEGUE EMPATE
Os comandados de Lúcio Flávio partiram de vez para o ataque e não demoraram a fazer com que sua luta refletisse no placar. Kayke encontrou uma brecha e fez o cruzamento da direita. Após a bola atravessar a área, Erison não titubeou ao diminuir o placar aos 42.
Quatro minutos depois, Chay recebeu bola, driblou Jhonnatan e finalizou. Carlão hesitou ao defender e, na sobra, Matheus Nascimento encheu o pé para empatar o jogo.
ALVINEGRO TENTA E PORTUGUESA MARCA
O Botafogo voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva: João Victor entrou no lugar do volante Fabinho. Impetuoso, o atacante abriu espaço e encheu o pé, assustando o goleiro Carlão.
No lance seguinte, veio o gol, mas da Portuguesa. Sanchez foi à frente e alçou a bola. Gatito Fernández saiu mal e Bruno Santos cabeceou sozinho para o gol.
PERIGO À VISTA
Os alvinegros viram Chay e Erison buscarem investidas. Em uma delas, a bola sobrou limpa para Daniel Borges, só que o lateral furou feio. Além de estar afoito e sem pontaria, o Botafogo aos poucos voltou a deixar buracos em sua defesa.
COM 'OLÉ', LUSINHA DEFINE A VITÓRIA
Com segurança, a Portuguesa definiu sua goleada. Após um lançamento, Kanu vacilou diante de Junior Pirambu e o atacante iniciou a jogada. Miller aproveitou o espaço pela esquerda, desceu e tocou no canto de Gatito Fernández.
Enquanto ouvia os gritos de "olé" na arquibancada, a Portuguesa mantinha um embalo tranquilo na troca de passes e sacramentou a goleada aos 37. Joazi aproveitou espaço na direita e encontrou João Paulo na área. O camisa 14, diante do gol vazio, empurrou para a rede.
Em meio aos protestos da torcida, o Botafogo chegou a diminuir no finzinho. Erison serviu e Matheus Nascimento arriscou de longe. Carlão deixou a bola escapar para a rede. Nada que apagasse a atuação fraca do Alvinegro ou estragasse a folia na Ilha.
FICHA TÉCNICA
PORTUGUESA x BOTAFOGO
Data-Hora: 27-02-22 - 19hEstádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Diego da Silva Lourenço (RJ)Assistentes: Rafael Sepeda de Souza (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)Renda / Público: R$ 39.600,00 / 1.613 pagantes (1.758 presentes)Cartões amarelos: Jhonnatan, Netinho, Toninho Andrade (PRJ), Ronald (BOT)
Gols: Carli (contra), 1/1T (1-0), Watson, 40/1T (2-0), Erison, 42/1T (2-1), Matheus Nascimento, 46/1T (2-2), Bruno Santos, 1/2T (3-2), Miller, 24/2T (4-2), João Paulo, 37/2T, Matheus Nascimento, 49/2T (5-3).
PORTUGUESA: Carlão, Watson (João Paulo, 28/2T), Marcão, Leandro Amaro e Sanchez; Netinho (Patrick, 13/2T), Jhonnatan, Cafu (Miller, intervalo) e Romarinho (Joazi, 28/2T); Bruno Santos (Junior Pirambu, 18/2T) e Rafael Pernão. Técnico: Toninho Andrade
BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Carli e Vitor Marinho (Jefinho, 20/2T); Fabinho (João Victor, intervalo), Kayke (Breno, 25/2T), Raí, Chay e Ronald (Erison, 20/1T); Matheus Nascimento. Técnico: Lúcio Flávio