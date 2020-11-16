Leven Siano x Jorge Salgado: a batalha de narrativas em torno da eleição à presidência do Vasco

Crédito: Leven Siano venceu um pleito, Jorge Salgado ganhou outro e foi reconhecido pelo enfático Júlio Brant (Lance!

Um vence uma eleição e comemora. Uma semana depois, outro vence novo pleito, comemora, mas um movimento do Judiciário gera empolgação no que venceu a primeira disputa. Assim se resumem as duas últimas semanas do processo eleitoral do Vasco, que tem como protagonistas Luiz Roberto Leven Siano (Somamos) e Jorge Salgado (Mais Vasco). E os próximos passos vão se desenrolar no mundo jurídico, nos próximos dias e semanas: quem convencer bastidores e influenciar a narrativa da torcida deve ser feliz no final.A cadeira da presidência do Cruz-Maltino será disputada ao longo dos próximos dias em diferentes instâncias, e o processo até aqui também é criticado, com intensidades diversas por cada lado. Cada um contando a história de uma forma, sempre ancorados no estatuto, para validar o pleito que venceram.

Leven Siano tentou inviabilizar a eleição deste sábado (14/11) em diferentes instâncias. Acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e até o Supremo Tribunal Federal (STF). Foi pouco depois do fim da apuração que um movimento do STJ foi considerado como uma vitória pela Somamos, que comemorou efusivamente - talvez mais do que a Mais Vasco, que também celebrou.

Por sua vez, Jorge Salgado tem estilo mais discreto e, publicamente, deixa com os membros do Judiciário a decisão de quem será o próximo presidente cruz-maltino. Nos bastidores, porém, o corpo jurídico da chapa pode, inclusive, receber o apoio da Sempre Vasco, que foi liderada por Júlio Brant - este mais enfático, nos últimos dias, sobre a invalidez do ocorrido em São Januário no último dia 7 e que desejou sorte, num claro gesto de reconhecimento do mérito do vencedor do pleito mais recente.

O entendimento deles era o mesmo: a eleição do dia 7 foi convocada de última hora, por Alexandre Campello (presidente da diretoria administrativa, que não deveria ser o responsável pelo ato); após suspensa, uma ordem judicial foi descumprida; e o modo de apuração teria maculado o processo.

Leven sempre discordou daquela interrupção, considera válido tudo o que ocorreu no ginásio de São Januário, tem falado como presidente eleito desde semana passada e, para corroborar tal narrativa, retirou a candidatura para o pleito do dia 14, na sede do Calabouço. Ainda teve a figura do senador Romário numa entrevista coletiva na semana passada. Advogado que é, opinou de forma contrária à postura do STJ no primeiro pleito.

Para finalizar, criticou a relação entre a chapa Sempre Vasco e Faués Mussa, presidente da Assembleia Geral (que tem por missão organizar o processo eleitora) e entre eles e a empresa "Eleja Online", escolhida para conduzir a votação e apuração online. Tudo isso com advogados influentes em sua defesa, como Wadih Damous, ex-deputado federal e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ).

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A decisão da noite do sábado mais recente sábado, do STJ, derrubou a suspensão da votação do fim de semana anterior. Portanto, naquela em que Leven Siano foi o mais votado. Este ponto justificou a celebração do mais votado naquela ocasião. Mas é natural que Jorge Salgado e a Mais Vasco não deixem barato. Assim como novos contra-ataques do rival são esperados.

No clube, os membros da Mesa Diretora da eleição, menos Mussa, assinaram carta reconhecendo a vitória de Leven. Já Alexandre Campello, atual mandatário do clube e, desta forma, naturalmente responsável pelo processo de transição do poder, tem mais trânsito com Jorge Salgado.