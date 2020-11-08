Leven Siano é o mais votado na eleição do Vasco; sub judice, resultado não é consagrado

Crédito: Felippe Rocha

Foi com o nível de confusão de sempre, mas a eleição do Vasco foi concluída, ao menos em tese. E está sub judice. Pela primeira vez de forma direta, os sócios escolheram Leven Siano, da chapa 'Somamos' como presidente no triênio 2021-2023. Em tese, ele sucederá Alexandre Campello, que vive as últimas semanas como mandatário. Siano recebeu 1155 votos, 234 a mais que Jorge Salgado, segundo colocado, da chapa 'Mais Vasco'. Ambos levam correligionários para o Conselho Deliberativo. Mas diante da judicializacão da eleição, a Mesa Diretora decidiu não proclamar vencedor.

A eleição começou quase 10h e terminou por volta de 22h30. A apuração começou já de madrugada, após não haver definição de como acautelar as urnas lacradas, ou seja, guardar em local seguro e com responsável. E os primeiros resultados divulgados já indicavam que a disputa ficaria entre Leven Siano e Jorge Salgado. O pleito teve 3,447 votos, número menor que da última eleição.

Confira a votação de cada candidato Luiz Roberto Leven Siano (Somamos) - 1155 votos Jorge Salgado (Mais Vasco) - 921 votos Júlio Brant (Sempre Vasco) - 862 votos Alexandre Campello (No Rumo Certo) - 336 votosSérgio Frias (Aqui é Vasco) - 153 votos Brancos - 16 votos Nulos - 4 votos