Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leven garante ter três cartas de intenção de crédito que poderiam chegar a R$ 5 bi para o Vasco
futebol

Leven garante ter três cartas de intenção de crédito que poderiam chegar a R$ 5 bi para o Vasco

Candidato da chapa 'Somamos' e vencedor do pleito sub judice afirma em entrevista coletiva que seu projeto tem condições de quitar dívidas e formar clube competitivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 18:13

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:13

Crédito: Reprodução / Canal Leven Siano 2020
A entrevista coletiva de Leven Siano também foi marcada por planos como presidente do Vasco. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira, na Barra da Tijuca (bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro), o primeiro colocado das eleições do Cruz-Maltino assegurou que já tem condições de oferecer recursos para o clube. Sua homologação como mandatário está sub judice.
O advogado falou sobre as linhas de crédito abertas para o clube da Colina.
- Abrimos três linhas de crédito para o Vasco. Uma de 200 milhões de euros, outra de 212 milhões de euros e outra de 400 milhões de euros. Eu poderia ter usado isso politicamente como campanha. Mas preferi apresentar para o vascaíno esse projeto que dei para todos - e em seguida, se entusiasmou:
- Me chamaram de lunático, maluco, megalomaníaco, porque eu disse que conseguiria 1 bilhão de reais para o Vasco. Eu não consegui 1, consegui 5 bilhões - complementou.
Aos seus olhos, o clube tem condições de já em 2021 ter uma equipe competitiva.
- Nós encontramos os recursos para fazer o Vasco voltar a ser o maior clube de futebol da América do Sul. Nós teremos capacidade de pagar as nossas dívidas, fazer um time forte muito melhor do que o Flamengo para o ano que vem - e assegurou:
- Nós temos recursos para fazer o Vasco novamente ser grande - complementou, condicionando o aporte financeiro ao reconhecimento da vitória do último sábado.
Leven Siano foi o primeiro colocado entre os 3.347 sócios que votaram no último sábado. Porém, uma liminar do STJ ainda deixou a decisão sub judice. O candidato da chapa "Somamos" disse que, nesta terça-feira, entrará com um recurso para interpor a anulação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados